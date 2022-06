Skuwają granitowe płyty na placu Piłsudskiego. Powstanie "czerwony dywan" do pomnika smoleńskiego

Część placu Piłsudskiego pomiędzy pomnikiem smoleńskim a siedzibą Dowództwa Garnizonu Warszawa jest od pewnego czasu wygrodzona metalowymi barierami. Na tym terenie toczą się prace ziemne i budowlane. Inwestorem jest Stołeczny Zarząd Infrastruktury, jednostka podlegająca Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Do jej zadań należy zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, które są w trwałym zarządzie lub władaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Taką nieruchomością jest właśnie plac Piłsudskiego, ponieważ po tym, jak w 2018 roku przeszedł we władanie wojewody mazowieckiego, trafił on następnie pod nadzór resortu obrony.