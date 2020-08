Kondratowicza miała być zieloną aleją. Czy ratusz dotrzyma obietnicy?

Odwieczny problem: przepustowość

Architekci opierają się na koncepcji przygotowanej w 2017 roku, ale wpływ na kształt przebudowanej ulicy ma miejskie Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Zdaniem "Gazety Stołecznej", która powołuje się na anonimowe źródło w ratuszu, realizacja tej wizji jest zagrożona, bo urzędnicy mają dążyć do okrojenia projektu zielonej alei. Powodem są między innymi obawy o przepustowość ulicy przeznaczonej do zwężenia, chęć wytyczania dodatkowych pasów do skrętów na skrzyżowaniach czy w końcu oczekiwania Zarządu Transportu Miejskiego, by uwzględnić w projekcie zatoki przystankowe.