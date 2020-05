Protest w centrum Warszawy. Policja: żadne zgromadzenie nie zostało zarejestrowane

Przedstawiciele tak zwanego "strajku przedsiębiorców" postanowili zebrać się w sobotę na placu Defilad. W mediach społecznościowych apelowali do uczestników, by przed godziną 14 śledzili oni relację na żywo, w której podawane będą wskazówki, co do kolejnych kroków. Zachęcali również do przyniesienia ze sobą zniczy i biało-czerwonych kwiatów.