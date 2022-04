Potrącenie na Radzymińskiej. Pieszy miał się odbić od jednego auta i wpaść pod drugie

czytaj dalej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nadal nie doszła do porozumienia z kontrolerami. - Cały czas liczę na kompromis - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, dodając, że jest cały czas w kontakcie w tej sprawie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Jak przekazał, szef MI przedstawiał również plany rezerwowe, co jeżeli do takiego porozumienie nie dojdzie.