Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Adama Szłapki (Koalicja Obywatelska) do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy potrącenia 16-letniej rowerzystki na Saskiej Kępie w Warszawie.

Wniosek o uchylenie immunitetu w tej sprawie Adamowi Szłapce, posłowi i ministrowi ds. UE, został skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Przepis ten głosi, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Co ustalił biegły?

"W tej sytuacji zasadnym jest skierowanie wniosku do marszałka Sejmu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie Posła Adama Szłapki do odpowiedzialności karnej za czyn będący przedmiotem postępowania Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie" - dodała.

Do wypadku na Saskiej Kępie w Warszawie doszło w kwietniu 2023 roku. W rozmowie z tvnwarszawa.pl polityk zapewniał , że po zdarzeniu udzielił pomocy poszkodowanej, powiadomił służby i nawiązał kontakt z jej rodziną. Przekonywał, że podczas przesłuchania na policji nie ukrywał, że jest posłem, co sugerowały niektóre media.

Podtrzymał deklarację

Adam Szłapka od początku zapowiadał, że zrzeknie się immunitetu, jak tylko sprawa trafi do Sejmu. W czwartkowej rozmowie z dziennikarzami podtrzymał tę deklarację. Przekazał, że otrzymał informację o wpłynięciu wniosku ws. jego immunitetu. - Teraz procedura jest taka, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia musi zbadać ten wniosek formalnie i wysłać do mnie pismo z pytaniem, czy się zrzekam (immunitetu - przyp. PAP) - dodał. - Oczywiście, zrzeknę się od razu jak dostanę to pismo. Nie mogę tego zrobić wcześniej - stwierdził Szłapka.