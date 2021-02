Policja: handlowali narkotykami i uprowadzili kobietę. Sześć osób usłyszało zarzuty

Policjanci z Ursynowa zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych m.in. o handel narkotykami oraz uprowadzenie 25-letniej kobiety. Wszyscy trafili do aresztu.

Jak informuje policja, kryminalni z komisariatu na Ursynowie od jakiegoś czasu wiedzieli, że kilku obywateli Ukrainy może zajmować się handlem narkotykami. - Po krótkiej obserwacji w ich ręce wpadł 21-latek. Funkcjonariusze znaleźli przy nim marihuanę oraz dowody na to, że sprzedaje środki odurzające - przekazał Robert Koniuszy, rzecznik prasowy ursynowskiej komendy. Wskazał, że zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. - Policjanci wiedzieli, że to tylko jeden z grupy - zaznaczył Koniuszy.