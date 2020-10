Radni zadecydowali: postój w strefie płatnego parkowania będzie droższy

Postój wydłużony do godziny 20

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania to m.in. wydłużenie czasu obowiązywania postoju w SPPN z obecnych dziesięciu godzin (8-18) do dwunastu godzin (8-20) w dni robocze. Bezpłatne pozostaną trzy dni w roku: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Urzędnicy tłumaczą, że jest to podyktowane "zmieniającym się trybem życia", "strukturą podróży odbywanych na terenie Warszawy" oraz tym, że czas pracy coraz liczniejszej grupy obywateli obejmuje również godziny po 18.

Drożej od 4 stycznia

1200 złotych za każdy kolejny samochód

Urzędnicy przyjęli, że opłata za pierwszy samochód w gospodarstwie domowym pozostanie na niezmienionym poziomie, to jest. 30 zł rocznie, natomiast opłatę abonamentową za każdy kolejny samochód w gospodarstwie domowym podniesiono do 1200 zł rocznie . Opłatę będzie można wnosić w dwóch ratach po 600 zł, przy czym drugą będzie należało wnieść na siedem dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu.

W związku z tym przy wydawaniu abonamentów mieszkańca, nie będzie już można przedstawiać odpłatnych umów cywilnoprawnych o charakterze nietrwałym (np. najmu) czy umów użyczenia w formie aktu notarialnego. Jak bowiem przekonują urzędnicy, organ wydający abonament nie ma możliwości skutecznej weryfikacji takich tytułów prawnych do posiadania samochodu, co w rezultacie prowadzi do nadużyć w korzystaniu z prawa do ulgowej opłaty za postój.