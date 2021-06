"Plomba" przy Koszykowej otwarta po remoncie

Historia "Plomby"

Po 20 latach intensywnej eksploatacji, na przełomie lat 1993-1994, nie przerywając ani na chwilę udostępniania księgozbioru, przeprowadzono remont obiektu. Po renowacji budynek służył bibliotece aż do roku 2016, kiedy to czytelnie zostały przeniesione do nowoczesnych przestrzeni biblioteki, wybudowanych podczas I etapu realizacji projektu przebudowy. Wtedy to stworzony został nowy kompleks czytelni i dziedzińców, połączonych ze sobą szklanym dachem.