Mają analizę wpływu drgań i ocenę stanu budynków. Ale co z budową nowych stacji na I linii metra?

Co dalej?

Na przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę Metro Warszawskie przewiduje 24 miesiące od daty podpisania umowy z projektantem, czyli ma się to stać najpóźniej pod koniec 2021 roku. Czy jednak do samej budowy dojdzie?

Gdzie powstaną stacje?

Pomysł nie jest nowy

- Pomysł został zaniechany, my chcemy wrócić do niego skutecznie i w sposób realny - powiedział rok temu wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. - Potrzeba istnienia tych stacji jest niewątpliwa. Sensowności chyba nie muszę wyjaśniać: to są takie dwa odcinki, gdzie odległość między stacjami jest ewidentnie zbyt duża. Dobudowa tych stacji bardzo pomoże najbardziej centralnemu rejonowi Warszawy - wyjaśniał. I dodał, że ważne jest, aby "na etapie robót, utrudnienia były możliwie małe".

- Jeżeli chodzi o wytyczne dotyczące utrzymania ruchu metra: generalna wytyczna jest taka, że należy dążyć do utrzymania ruchu eksploatacyjnego metra jak najdłużej. Ewentualne niezbędne przerwy będą na bieżąco uzgadnianie. Jeżeli to by się miało wydarzyć, to tylko w okresie, gdy jest minimalny ruch w mieście – doprecyzował wówczas Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.