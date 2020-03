190 milionów pasażerów, 24 tysiące gapowiczów i jeden feralny łącznik. Pięć lat temu otwarto II linię metra

- To jest moment historyczny – mówiła 8 marca 2015 roku Hanna Gronkiewicz, ówczesna prezydent stolicy. Te słowa dotyczyły oczywiście otwarcia centralnego odcinka II linii metra, który składał się wtedy z siedmiu stacji . Sama budowa trwała cztery lata, w ferworze kampanii wyborczej władze Warszawy termin otwarcia zapowiadały nawet na grudzień 2014, ale ostatecznie stało się to właśnie 8 marca 2015 (również w niedzielę).

Miliony pasażerów

Nowa linia nie uchroniła się od problemów. Często unieruchamiane były schody ruchome . Trzeba było je regulować, dochodziło do awarii albo pasażerowie używali przycisku stop w nieuzasadniony sposób. W efekcie Metro Warszawskie uruchomiło na 13 ruchomych schodach system zabezpieczający. "Przyciski STOP, służące do zatrzymania biegu schodów w sytuacji awaryjnej, są zabezpieczone klapką, która nie utrudnia dostępu do przycisku, a także połączone z sygnałem dźwiękowym, informującym o użyciu tego przycisku" - informuje Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

"Robimy filmy edukacyjne"

Ale rosnąca liczba pasażerów i problemy ze schodami, to nie jedyne, z czym w ostatnich latach kojarzyła się II linia. Pasażerowie skarżyli się między innymi na łącznik pomiędzy I a II linią na stacji Świętokrzyska . Jest zbyt wąski, ludzie się w nim tłoczą, a w godzinach szczytu stwarza zagrożenie dla pasażerów. Do tego ratusz dopiero po kilku latach od budowy zaczął szukać rozwiązania. I na razie proponuje... chodzenie górą.

- Robimy filmy edukacyjne, przygotowujemy komunikaty i plakaty, by zachęcić do chodzenia przez antresolę – jako alternatywę. Kampanię mamy wdrożyć niebawem – mówi portalowi transport-publiczny.pl Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Przełomowy dla II linii był ubiegły rok. We wrześniu wzbogaciła się o trzy nowe stacje na prawym brzegu: Szwedzką, Targówek Mieszkaniowy i Trocką . To już nie był "historyczny moment", ale - jak podkreślał aktualny prezydent Warszawy - "jedna z największych inwestycji w Warszawie".

17 milionów biletów

Inna sprawa to pozostawione bagaże, które dają się we znaki warszawiakom. Do akcji wkraczają wtedy służby, przystanki są zamykane, a pociągi jeżdżą na skróconych trasach. Na II linii doszło do 155 takich przykładów, a najczęściej działo się to na Rondzie Daszyńskiego i Dworcu Wileńskim.