Wanda Traczyk-Stawska z Orderem Uśmiechu

Jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym przez dzieci i młodzież. To Order Uśmiechu, odebrała go Wanda Traczyk-Stawska. - Drogie dzieci, życzę wam, byście nigdy nie doświadczyły wojny – powiedziała laureatka.

Order Uśmiechu to odznaczenie nadawane od 1968 roku za działania przynoszące dzieciom radość. Wanda Traczyk-Stawska – nauczycielka, działaczka społeczna i uczestniczka powstania warszawskiego – otrzymała je jako 1077 osoba w historii.

Kandydaturę Wandy Traczyk-Stawskiej do nagrody zgłosił Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej i Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wygłosił w poniedziałek laudację na jej cześć. Podkreślił, że wśród licznych medali i nagród przyznanych 97-latce brakowało właśnie tego wyróżnienia.

- Wszyscy oni chcą naprawiać świat i działaniami stwarzać takie możliwości, by wyciągać dzieci z codziennych trudności – powiedział.

Podkreśliła znaczenie pokoju i wolności

Odznaczona, jak każdy laureat orderu, musiała wypić sok z cytryny wyciśnięty na jej oczach przez dzieci. Dodatkowa trudność polega na tym, że trzeba to zrobić z uśmiechem na twarzy.

Wanda Traczyk-Stawska w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość pokoju i wolności. - Drogie dzieci, życzę wam, byście nigdy nie musiały przeżywać żadnej wojny – zwróciła się do obecnych na uroczystości uczniów. - Od was zależy, czy będziemy umieli szukać przyjaciół wśród innych krajów – nie wrogów – dodała.

Powiedziała, że wojna jest najgorszym doświadczeniem, jakie może dotknąć dzieci. - Także dzieci dziś w Rosji, one też są bezbronne, one też mają przed sobą straszny czas, choć niczym na to nie zasłużyły – powiedziała.