Od niedzieli nowe rozkłady pociągów. Inaczej pojadą SKM-ki i pociągi Kolei Mazowieckich

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że od niedzieli zmienią się rozkłady jazdy pociągów, w tym także Szybkiej Kolei Miejskiej wszystkich linii oraz Kolei Mazowieckich.

ZTM prosi podróżnych o sprawdzanie rozkładów przed podróżą. Z uwagi na trwający remont stacji Warszawa Zachodnia w dalszym ciągu pociągi po średnicy podmiejskiej będą kursować ze średnią częstotliwością co około 15 minut w obu kierunkach. Część pociągów zostanie skierowana na średnicę dalekobieżną. Pozostałe pociągi z kierunku zachodniego skończą/rozpoczną bieg na stacji Warszawa Główna, a z kierunku wschodniego na stacji Warszawa Wschodnia.

Dodatkowo dalszy etap prac przy przebudowie i modernizacji linii kolejowej nr 7, na stacji Warszawa Wawer, spowoduje zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej od poniedziałku 13 do 16 listopada. W godzinach wieczornych pociągi nie będą jeździły między Warszawą Wschodnią a Warszawą Falenicą.

Pociągi linii S2 będą kursowały na całej trasie, łączącej Sulejówek Miłosną i Lotnisko Chopina przez podmiejską linię średnicową. W pełnej relacji, do Sulejówka Miłosny pojedzie 16 pociągów, a do Lotniska Chopina - 18. Pozostałe, oznaczone jako linia S20, będą jeździły w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny. Natomiast dwa ostatnie, wieczorne składy S2 z Lotniska Chopina dojadą tylko do przystanku Warszawa Rakowiec.

Jakie zmiany od niedzieli 12 listopada?

Od niedzieli, 12 listopada, w dni powszednie do i ze stołecznego portu lotniczego pojedzie 18 pociągów. Część z nich, tak jak dotychczas, będzie kursowała do i z Radzymina, a pozostałe do i z Wieliszewa lub Legionowa Piasków.

W dni wolne od pracy pociągi linii S3 będą jeździły na trasie Warszawa Lotnisko Chopina-Legionowo Piaski (po 18 połączeń w pełnej relacji).

W dni powszednie na trasie linii S4, do Zegrza Południowego pojedzie 19 pociągów, a do Piaseczna - 18 pociągów. W dni wolne od pracy w pełnej relacji pojadą 4 pary pociągów. W weekendy pozostałe pociągi, poza jednym popołudniowym, który pojedzie z Legionowa do Warszawy Gdańskiej, będą kursowały pomiędzy Piasecznem a Legionowem.

Pociągi linii S40 nadal będą jeździły tylko w dni powszednie, w skróconej relacji do i z przystanku Warszawa Rakowiec. W ciągu dnia będzie to 13 połączeń do Warszawy i 14 do Piaseczna. Na Rakowcu można przesiąść się do tramwajów w kierunku centrum Warszawy lub innych pociągów.

Zmiany w rozkładach Kolei Mazowieckich

Zmiany dotkną też pociągi Kolei Mazowieckich.

Na linii R2 Warszawa-Łuków, w dniach 14-29 listopada na odcinku Siedlce-Kotuń, pierwszy i ostatni pociąg w dobie zostaną zastąpione komunikacją autobusową z uwagi na budowę wiaduktu drogowego.

Na linii R3 Warszawa-Łowicz Główny, w związku z pracami remontowo-naprawczymi na linii w terminie 13-26 listopada pociągi na odcinku Ożarów Mazowiecki-Błonie będą jeździły po jednym czynnym torze. Natomiast od 27 listopada do 9 grudnia ruch jednotorowy obejmie odcinek Błonie-Teresin-Niepokalanów.

W dniach 13-16 listopada na linii R7 Warszawa-Dęblin, w związku z kolejnym etapem prac modernizacyjnych, w godzinach nocnych: od 22 do 4, nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Falenica. Za pociągi nr 21724 relacji Dęblin-Warszawa, nr 12719 relacji Warszawa-Dęblin oraz nr 11219 relacji Warszawa-Pilawa zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

W terminie 2-9 grudnia na odcinku Warszawa Stadion-Warszawa Falenica zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi KM. Jest to ostatni etap prac przed udostępnieniem pasażerom linii nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Wawer. Trzy poranne pociągi z Dęblina do Warszawy oraz trzy popołudniowe z Warszawy do Dęblina pojadą trasą okrężną z pominięciem odcinka Warszawa Gocławek-Augustówka.

W terminie od 12 listopada do 1 grudnia ruch pociągów na linii R8 Warszawa-Skarżysko Kamienna, na odcinku Lesiów-Radom odbywał się będzie po jednym czynnym torze. Dodatkowo dwa pierwsze i dwa ostatnie w dobie pociągi na odcinku Radom Główny-Radom Gołębiów zostaną zastąpione przez komunikację autobusową.

Na linii R81 Dęblin-Radom, w związku z pracami remontowymi na linii w terminie od 13 listopada do 9 grudnia pociągi na odcinku Radom Główny-Jedlnia Letnisko będą jeździły po jednym czynnym torze.

