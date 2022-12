Nagi mężczyzna leżał na pętli tramwajowej, był skrajnie wychłodzony

O zdarzeniu poinformował referat prasowy stołecznej straży miejskiej. Około godziny 2.30 w nocy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nagim mężczyźnie na terenie pętli komunikacyjnej przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos. "Kompletnie nagi leżał na betonie. Funkcjonariusze okryli mężczyznę kocem termicznym i przenieśli go do radiowozu. Mężczyzna był skrajnie wychłodzony, a jego źrenice nie reagowały prawidłowo na światło. Wezwano pogotowie ratunkowe. Do przyjazdu karetki strażnicy próbowali go rozgrzać" - relacjonuje straż miejska.