Ratusz odwołuje się w sprawie miliardowego kontraktu na wywóz śmieci

Majowy wyrok KIO zobowiązuje urzędników do unieważnienia postępowania, w ramach którego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania otrzymało umowę na obsługę dziewięciu dzielnic do 2026 roku. Izba zajmowała się tą sprawą, ponieważ zawarcie kontraktu z miejską spółką odbywało się w trybie z wolnej ręki (inaczej - w ramach zamówienia "in-house"), co nie spodobało się innym firmom z branży. MPO miało otrzymać za to zadanie niemal miliard złotych.