190 nie dojedziesz na Bemowo, 171 nie dotrzesz na Torwar. Otworzyli metro, zmieniają rozkłady

Zmiany w komunikacji związane są z wydłużeniem linii metra M2 do stacji Bemowo. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 108, 109, 112, 121, 122, 127, 129, 149, 154, 155, 157, 167, 171, 177, 178, 181, 185, 187, 190, 191, 194, 197, 201, 207, 220, 228, 249, 328, 401, 517, 523, 713, 716, 717, 743, 817, N43, N45.

109 będzie tylko po Śródmieściu

Linia 109 jeżdżąca do tej pory, na trasie ze Śródmieścia na Bemowo (Torwar-Oś. Górczewska), od soboty będzie kursowała po centrum, na trasie Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Bracka, pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie), Książęca, Rozbrat, Górnośląska, Solec, Łazienkowska do pętli Torwar (powrót: Łazienkowska – Rozbrat).

Z kolei linia 112 kursująca na trasie Marki - Bemowo (CH Marki - Karolin), będzie teraz dojeżdżała na Chomiczówkę z pętli CH Marki ulicami: Radzymińską, Toruńską, Głębocką, św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką, Łojewską, Łabiszyńską, Toruńską, mostem Grota-Roweckiego, al. Armii Krajowej, Słowackiego, Żeromskiego, al. Reymonta, Conrada do pętli Chomiczówka.

Linia 129 kursująca zmieni trasę i wprawdzie dalej połączy Ursus z Kołem, ale zmodyfikowaną trasą: PKP Ursus, Wiosny Ludów, Opieńskiego, Kościuszki, Dzieci Warszawy (powrót: Dzieci Warszawy, Wiosny Ludów), Ryżowa, Chrobrego, Popularna, Techników, Cegielniana, Sympatyczna, Wałowicka, Dźwigowa, Powstańców Śląskich, pl. Kasztelański, Strąkowa (powrót: Strąkowa, Oświatowa, Człuchowska, Powstańców Śląskich), Boznańskiej (powrót: Jana Olbrachta, Stroma), Olbrachta, Górczewska, Deotymy, Obozowa, Ciołka, Newelska, Księcia Janusza, Koło (powrót: Księcia Janusza, Obozowa, Deotymy. "Uwaga! Do odwołania obowiązuje trasa objazdowa związana z przebudową ul. Sławka" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Również skrócona zostanie linia 154 , która dotychczas kursowała ze Starego Bemowa do P+R Al. Krakowska. Od soboty dojedzie z Okęcia tylko do Dworca Zachodniego.

Linia 171 już nie dojedzie na Torwar

Powróci zawieszona 1 sierpnia 2020 roku linia 155 . Będzie kursowała na trasie: Zajezdnia Wola, Wolska, Młynarska, Leszno, Okopowa (powrót: al. Solidarności, Wolska), al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Bracka, pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat), Książęca, Rozbrat, Górnośląska, Solec, Łazienkowska do pętli Torwar (powrót: Łazienkowska, Rozbrat).

Linia 167 zamiast, jak dotychczas z Siekierek na Wolę, pojedzie na Stare Bemowo trasą: Siekierki Sanktuarium, Gwintowa (powrót: Gościniec), Gościniec, Bartycka, Czerniakowska, Gagarina, Spacerowa, Goworka, Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości, Wawelska, Grójecka, Bitwy Warszawskiej 1920 r., al. Prymasa Tysiąclecia, Kasprzaka, Ordona (powrót: Wolska, Kasprzaka), Wolska, Redutowa, Olbrachta, Górczewska, Lazurowa, Kaliskiego do pętli Stare Bemowo (wybrane kursy funkcjonują na trasie wydłużonej: Siekierki Sanktuarium – … Kaliskiego, Radiowa, Fort Radiowo).

Linia 171 kursowała na trasie Torwar - Chomiczówka. Od soboty pojedzie na trasie Metro Słodowiec, Marymoncka, Żeromskiego (powrót: Żeromskiego, Sacharowa, Marymoncka), al. Reymonta, Powstańców Śląskich, Piastów Śląskich, Żołnierzy Wyklętych, Wrocławska, Radiowa, Powstańców Śląskich, Człuchowska, Lazurowa, Górczewska do pętli Osiedle Górczewska.

Linia 177 kursująca na trasie Ursus-Opacz, pojedzie nową trasą z Ursusa do Osiedla Górczewska. Trasa prowadzi ulicami: Orląt Lwowskich, Keniga, Orłów Piastowskich, Czerwona Droga, Posag 7 Panien, Szamoty, Traktorzystów, al. 4 Czerwca 1989 r., Lazurowa, Człuchowska, Powstańców Śląskich, Górczewska do pętli Oś. Górczewska.

Linia 178 kursująca na trasie PKP Ursus-Konwiktorska, będzie kursowała na skróconej trasie do Skorosz. Jej trasa poprowadzi ulicami: Skorosze, Starodęby, zawrotka na rondzie Wallów, Starodęby, (powrót: Skoroszewska, Starodęby), Skoroszewska, Prystora, Ryżowa, Chrobrego, Popularna, Aleje Jerozolimskie, al. Prymasa Tysiąclecia, Kasprzaka, Prosta, Świętokrzyska, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, pl. Krasińskich, Bonifraterska, Międzyparkowa, Słomińskiego, Szymanowska, Zakroczymska, Konwiktorska (powrót: Konwiktorska, Bonifraterska).

190 skończy trasę na Woli

Linia 190 nie dojedzie już na Bemowo, swoją trasę zakończy na Woli. Nowa trasa będzie biegła ulicami: Radzymińską, al. Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Leszno (powrót: Leszno, Okopowa, al. Solidarności), Górczewska, Olbrachta do pętli Znana (powrót: Olbrachta, Stroma, Strąkowa, Boznańskiej, Olbrachta).

Linia 197 łącząca dotychczas Ursus z Bielanami, dojedzie z Bielan tylko na Wolę. Nowa trasa będzie prowadziła ulicami: od pętli Gwiaździsta, Podleśną, Marymoncką, al. Zjednoczenia, Żeromskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego, Powązkowską, Obrońców Tobruku, Księcia Bolesława, Księcia Janusza, Obozową, Ciołka (powrót: Ciołka, Newelska, Księcia Janusza), Górczewską, Olbrachta, Redutową, Wolską, Fort Wola do pętli Cmentarz Wolski.

Autobusy linii 201 pojadą na skróconej trasie i dojadą zamiast na pętla Znana, tylko do stacji Metro Księcia Janusza. Trasa: Powstańców Śląskich, Piastów Śląskich, Osmańczyka, Pieniążka, Obrońców Tobruku, Księcia Bolesława, Księcia Janusza, Obozowa, Deotymy, Górczewska, Ciołka (powrót: Ciołka, Newelska, Księcia Janusza). Dodatkowo wybrane kursy pojadą na trasie wydłużonej: Powstańców Śląskich, Wrocławska, Żołnierzy Wyklętych, Piastów Śląskich, Osmańczyka … do Metro Księcia Janusza.

Linia 207 pojedzie nową trasą, z pętli Ursus-Ratusz, pl. Czerwca 1976 r., Traktorzystów, Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego, Cierlicka, Kościuszki, Bohaterów Warszawy, pl. Tysiąclecia, Sławka, Dzieci Warszawy, Ryżowa, Prystora, Skoroszewska, Starodęby, Aleje Jerozolimskie, Bodycha (powrót: Spisaka, Aleje Jerozolimskie), Spisaka, Regulska, przejazd przez pętlę PKP Ursus, Regulska. "Uwaga! Do odwołania obowiązuje objazd pl. Tysiąclecia związany z przebudową ul. Sławka" - poinformował ZTM.

Linia 220 pojedzie trasą: z pętli P+R Al. Krakowska, al. Krakowską, Szyszkową, Nową, Środkową, Ryżową, Prystora, Skoroszewską, Dzieci Warszawy, Poczty Gdańskiej, al. 4 Czerwca 1989 r., Lazurową, Kaliskiego, Radiowa, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych, Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo.

Linia 249 kursująca do tej pory w pętli po nowych osiedlach po wschodniej stronie ulicy Lazurowej, dojedzie na Wolę. W dni powszednie i soboty kursować będzie na trasie Chrzanów, Rayskiego, Coopera, Górczewska, Lazurowa (powrót: Lazurowa, Szeligowska, Rayskiego), Człuchowska, Powstańców Śląskich, Górczewska, Deotymy, Obozowa, Ciołka, Newelska, Księcia Janusza, Obozowa do pętli Koło (powrót: Obozowa, Deotymy). Natomiast w niedziele i dni świąteczne obowiązuje trasa skrócona: Chrzanów, Rayskiego, Coopera, Górczewska, Lazurowa (powrót: Lazurowa, Szeligowska, Rayskiego), Człuchowska, Powstańców Śląskich, Górczewska do stacji Metro Bemowo.