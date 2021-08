Jechali kradzionym autem z włączonym alarmem. Zauważyli ich strażnicy miejscy

Sporego "pecha" mieli złodzieje samochodów, którzy w sobotę ukradli toyotę na Gocławiu. "Nie dość, że w czasie przeprowadzania samochodu do kryjówki włączył się w nim alarm, to jeszcze na trasie ucieczki znaleźli się strażnicy miejscy. Przestępcy zostali zmuszeni do porzucenia łupu" - opisują funkcjonariusze.