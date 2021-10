Straż miejska interweniowała na kontrmanifestacji narodowców. Jest wniosek do sądu w sprawie nagłośnienia

Straż miejska interweniowała w sprawie nagłośnienia narodowców, zakłócających wystąpienia na prounijnej demonstracji na placu Zamkowym. Funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie jednego z organizatorów kontrmanifestacji. Chodzi o wykroczenie, polegające na ustawieniu w pasie jezdni nieoznaczonej przeszkody, za co grozi areszt lub grzywna.

Krzyki nie ustały nawet wtedy, gdy przemawiała Wanda Traczyk-Stawska , weteranka Powstania Warszawskiego. Powstanka powiedziała ze sceny do Roberta Bąkiewicza: - Milcz głupi chłopie, milcz, milcz, chamie skończony. Pamiętam, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Po to tutaj jestem, żeby wołać w ich imieniu.

Do kontrmanifestantów zwrócił się też ze sceny muzyk Zbigniew Hołdys. - Ty, koleś, coś ci powiem. W 1981 roku, kiedy był strajk na rondzie, myśmy walczyli z komuną. Komuna robiła to, co ty, czyli przez głośniki nas zakłócała. Czas zatoczył koło. Tylko mieli taki głośnik wielki, a ty to jesteś nędzarz - powiedział.

Straż miejska chce ukarania organizatora kontrmanifestacji

- Wiem, że były podejmowane czynności ze strony przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którzy zwrócili uwagę na nagłośnienie. Biuro nie wnioskowało do nas o żadną interwencję - powiedział Marczak. - Pytania odnośnie ewentualnych nieprawidłowości proponuję kierować do ratusza, ponieważ on jest podmiotem właściwym do wydawania zgody na zgromadzenia i jednocześnie tylko on posiada własne możliwości rozwiązania jakiegoś zgromadzenia - zastrzegł.