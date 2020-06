"Każdy człowiek ma swoją godność i zasługuje by go szanowano"

- Jak słyszymy, że należy podzielić nas na grupy, lepsze, gorsze, tych, co są bardziej wartościowi, mniej wartościowi itd., to to są rzeczy w ogóle nie do pomyślenia dla nas, powstańców warszawskich, to są pomysły nie do przyjęcia i nie możemy się na to po prostu zgodzić, żeby w naszym kraju, i to w dodatku w naszym ukochanym mieście Warszawie, były jakieś takie rozmowy, takie okropne propozycje - mówiła Halina Jędrzejewska.