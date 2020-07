Bieliki już wyleczone. Wróciły na łono natury

Samica z raną nadgarstka, samiec z zatruciem

Pierwsza do Ptasiego Azylu trafiła samica - w lipcu ubiegłego roku. Została znaleziona w województwie lubelskim. Mężczyźni, którzy ją znaleźli, przywieźli ptaka do Warszawy. Tam lekarze z Ptasiego Azylu zdiagnozowali u niej uraz nadgarstka. Niestety w ranie zalęgły się larwy much. Uraz okazał się na tyle poważny, że ptak dochodził do zdrowia niemal rok.