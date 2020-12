Sąd oddalił skargę miasta na decyzję wojewody. Uchwała krajobrazowa się oddala

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę miasta na decyzję wojewody mazowieckiego, który unieważnił uchwałę krajobrazową. Ratusz nie otrzymał jeszcze uzasadnienia wyroku, więc nie może zaplanować kolejnych kroków.

WSA oddalił skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego na niejawnym posiedzeniu. Jak mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl wicedyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wojciech Wagner, miasto formalnie nie otrzymało na razie wyroku. Zwraca uwagę, że na kluczowe dokumenty z sądu przyjdzie jeszcze długo poczekać. - Nie wiemy, jaką argumentacją kierował się sąd przy swoim rozstrzygnięciu i jak podszedł do poszczególnych elementów wielowątkowej skargi. Dlatego niezwykle ważne będzie uzasadnienie wyroku, które zazwyczaj gotowe jest dopiero wiele tygodni po orzeczeniu. Tylko znając treść tego dokumentu będziemy mogli podjąć decyzję na temat dalszych kroków w tej sprawie - wyjaśnia Wagner.

Kasacja lub przyjęcie wyroku

Po otrzymaniu uzasadnienia ratusz ma dwie możliwe drogi działania. - Możemy wnieść kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub przyjąć wyrok i rozpocząć procedurę uchwalania od nowa. Prace merytoryczną mamy już wykonaną, ale przyjęcie do wiadomości całości rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody oznaczałoby poważny wyłom w orzecznictwie i duże osłabienie kompetencji samorządów. Wojewoda stwierdził na przykład, że gmina nie może regulować sposobu działania i technologii wyświetlaczy reklamowych. Tymczasem jest to typ nośników, który najbardziej agresywnie ingeruje w przestrzeń miasta i właśnie dlatego budzi największe apetyty branży reklamowej - zwraca uwagę Wagner.