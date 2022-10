Rafał Trzaskowski mięknie w sprawie buspasa na Puławskiej. "Rozważamy ograniczenie"

- Rozważamy ograniczenie funkcjonowania buspasa na ulicy Puławskiej - przyznał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który odniósł się do propozycji. - Analizujemy ten pomysł - dodał.

Buspas na Puławskiej funkcjonuje od ponad dwóch tygodni. Po jego uruchomieniu, jak to zwykle w przypadku nowych buspasów, pojawiły się głosy krytyczne, głównie kierowców z Piaseczna, Lesznowoli czy dalekiego Ursynowa, którzy narzekali na spotęgowanie korków i forowanie komunikacji publicznej.

Krytyczne głosy popłynęły, czego można się było spodziewać, z kręgów PiS, ale narzekali także niektórzy radni z Koalicji Obywatelskiej. Pojawił się postulat, aby buspas działał tylko w dni powszednie i tylko w godzinach szczytu. Do grupy krytyków dołączył w środę wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który w liście do prezydenta Warszawy prosił, by rozważyć ograniczenie działania buspasa. Drogowcy przekonywali, że obserwują sytuacji i dowodzili, że buspas spełnia swoją rolę - autobusy nadążają za rozkładem, nie stoją w korkach. Dlatego słowa Rafała Trzaskowskiego zaskakują.