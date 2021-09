Biało-czerwone miasteczko. Do pracowników ochrony zdrowia dołączyli pracownicy sądów i prokuratury

Postulaty

Przewodnicząca wymieniła postulaty, których domagają się wspólnie przedstawiciele biało-czerwonego miasteczka. Po pierwsze chodzi im o "bezwzględne" zwiększenie liczby pracowników. - Brakuje nam rąk do pracy. Nie mamy czasu na to, żeby tego człowieka, który do nas przychodzi: tą panią Irenkę, panią Basię, pana Krzysia potraktować tak, jak na to zasługuje. On przychodzi do nas ze swoimi życiowymi problemami - prawnymi i zdrowotnymi. Nie chcemy tych ludzi traktować jako daną statystyczną na tabelce pana ministra. To są dla nas ludzie, chcemy mieć dla was czas - stwierdziła Przybylska.