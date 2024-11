- Ósma-dziewiąta to są te najgorsze godziny według mnie - mówi pan Grzegorz, który przynajmniej dwa razy w tygodniu pokonuje odcinek A2 między Łodzią a Warszawą. - Dwa pasy jadą nagle z prędkością maksymalnie 90 kilometrów na godzinę - dodaje.

Trzeci pas w planach

Rzecznik drogowców obiecuje, że kierowcy dostaną tutaj trzeci pas, ale na razie jeździ palcem po mapie. - Tu będzie do trzech pasów - zapowiada Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wskazuje na mapę między Łodzią a Warszawą. Kierowcy czekają z niecierpliwością. - Ma być, pytanie tylko "kiedy" - zastanawia się kierowca, pan Wiktor.

Drogowcy jeszcze toną w dokumentach dotyczących poszerzenia drogi, ale już czekają na ten najważniejszy. - Złożyliśmy wnioski do wojewodów łódzkiego i mazowieckiego o wydanie decyzji na zrealizowanie inwestycji drogowej, to jest forma pozwolenia na budowę - podkreśla Piechowiak.

Po dostaniu zgody drogowcy zaczną szukać firmy lub firm, które poszerzą A2. - Ogłaszamy przetarg w przyszłym roku, a zakończenie prac to jest 2029 rok - precyzuje Piechowiak.

Pieniądze są

O budowie trzeciego pasa Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad myślała już podczas wykupywania gruntów. Kupiła tego terenu nieco więcej, by między jezdniami zmieściły się dwa nowe pasy.

Ten odcinek trasy powstał przed Euro 20212. Już wtedy kierowcy zastawiali się, dlaczego drogowcy nie położyli od razu asfaltu na trzeci pas. - Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze - zauważa z przekąsem przedstawiciel GDDKiA. Dziś drogowcy zapewniają, że pieniądze są.

Trzeci pas połączy więc też Toruń i Włocławek. - On będzie miał w przyszłości wspólny przebieg z A1 i S10, więc tutaj - wskazuje na mapę Piechowiak - będzie ruch zarówno wschód-zachód, który będzie ze Szczecina przez Bydgoszcz, Toruń do Warszawy się kierował, jak i północ-południe - tłumaczy Piechowiak.

Trzy pasy na A4

Drogowcy szykują się też do poszerzenia tej trasy. Chodzi o ponad 400 kilometrów A4 z zachodniej Polski aż po Tarnów. - Często może się zdarzyć, że są to tereny chronione, tereny środowiskowe oraz cenne, których nie można od tak zagospodarować pod nowy pas drogi, więc to są pewne wyzwania, które stoją przed projektantami - zaznacza prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.