Nowy odcinek trasy S7 prawie gotowy. Trwają prace porządkowe i odbiory

- Po weryfikacji złożonej dokumentacji oraz kontroli w terenie dokonanej przez WINB a także po zakończeniu wszystkich odbiorów i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będziemy mogli oddać do ruchu odcinek do ruchu. Liczymy, iż kontrola WINB odbędzie się w tym tygodniu – dodaje.

Inwestycja podzielona na trzy zadania

Realizowana trasa ekspresowa rozpoczyna się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Ma dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Dostęp do nowej drogi zapewnią węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstają obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja podzielona była na trzy zadania. "A" to odcinek właśnie od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km, "B" - od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km i "C" - od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.