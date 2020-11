Resort zdrowia: 2998 zakażeń na Mazowszu

Pierwsi pacjenci w szpitalu na Stadionie Narodowym

Artur Zaczyński, neurochirurg i zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA odpowiedzialny za powstanie i działanie szpitala tymczasowego, zapewnił, że "grafik pracy lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników jest zapełniony na najbliższy miesiąc". Zaczyński podkreślił, że zatrudniając lekarzy, pielęgniarki, salowe nie chce "kanibalizować personelu", czyli doprowadzić do sytuacji, że pracownicy medyczni będą się zwalniali ze swoich zakładów opieki medycznej, żeby przyjść do pracy na lepszych warunkach finansowych do Narodowego.