Przyjdą pod blok i poczekają, aż pojawisz się w oknie. Tak wygląda kontrola osób w kwarantannie

Wystarczy pokazać się w oknie

Ponad pół tysiąca weekendowych kontroli

Nawet do pięciu tysięcy złotych kary

Jeśli funkcjonariusze zauważą osobę, która nie stosuje się do przymusowej kwarantanny, wówczas do takiej osoby nie będą podchodzić. - Z bezpiecznej odległości poinformują, że łamie ona zasady kwarantanny, że ma iść w miejsce wyznaczone. Natomiast o tej sytuacji zostanie powiadomiony również Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, który będzie podejmował dalsze decyzje, według własnych procedur - tłumaczył w piątek Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Przypomniał także, że osoba, która nie stosuje się do decyzji związanej z przymusową kwarantanną może zostać ukarana przez inspekcję sanitarną poprzez karę administracyjną w wysokości do pięciu tysięcy złotych. - A w indywidualnych przypadkach pamiętajmy, że popełniamy wykroczenie albo przestępstwo, za co również grożą nam konsekwencje karne, w tym również grzywna nałożona przez sąd do kolejnych pięciu tysięcy złotych - zaznaczył.