Oznaczyli setki drzew w parku Szpitala Tworkowskiego. Mieszkańcy boją się wycinki, urzędnicy wyjaśniają

Drzewa w parku Szpitala Tworkowskiego oznaczono do wycięcia - alarmuje jeden z użytkowników Twittera. Jego czujność wzbudziły kolorowe liczby pozostawione na pniach. Urzędnicy dementują, by planowali wycinkę. Wyjaśniają, że trwa inwentaryzacja związana z zamiarem otwarcia tego terenu dla mieszkańców.

Kompleks Szpitala Tworkowskiego posiada rozległy park, ciągnący się aż do brzegu rzeki Utraty. Zarówno zabudowa, jak i tereny zielone są objęte ochroną konserwatora zabytków. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że parkowe drzewa zostały w ostatnim czasie oznakowane, co może świadczyć o planach wycinki.

"Dla wielu drzew ten sezon grzewczy będzie ostatnim. W parku Szpitala Tworkowskiego ponad 200 drzew oznaczono do wycięcia, ponad 300 do przycięcia. Nigdy wcześniej nie widziałam tylu oznaczeń - na drzewach młodych i starych" - napisał na Twitterze użytkownik Medexit.

Do wpisu załączył również zdjęcia. Widzimy na nich pnie drzew oznaczone numerami. Wykonano je farbami w dwóch kolorach: pomarańczowym i zielonym.

Urząd: nie jest planowana żadna wycinka

O to, co dzieje się w parku zapytaliśmy Urząd Miasta Pruszkowa. - Nie jest planowana żadna wycinka drzew - podkreśla Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska. Dodaje też, że nie po raz pierwszy w mediach społecznościowych pojawiają się informacje wprowadzające mieszkańców w błąd.

Park zostanie udostępniony mieszkańcom

Obecnie, równolegle do prac projektowych, urzędnicy prowadzą uzgodnienia z konserwatorem zabytków i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Zmieniają tereny wzdłuż Utraty

Na początku tygodnia pruszkowski ratusz poinformował o rozpoczęciu prac związanych z drugim etapem programu. Dotyczy on zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od Przejazdowej do Prusa. W ramach inwestycji powstanie oświetlona ścieżka rowerowa, nowe miejsca do wypoczynku nad rzeką oraz wierzbowy labirynt. W planach są nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin strefy bagiennej oraz utworzenie łąki kwietnej.