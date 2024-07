W szpitalu nie było sprzętu, zmarła 11-miesięczna dziewczynka. Prokuratura zabezpieczyła monitoring

Nie było sprzętu, wezwali karetkę do szpitala

Anna Kamińska, dyrektorka naczelna Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku tłumaczyła wówczas, że po przyjęciu do szpitala wykonano niezbędne badania, a następnie włączono leczenie w związku ze stwierdzonym zapaleniem płuc. Jednak nad ranem stan dziecka zaczął się pogarszać. Dziewczynce podłączono tlen i zaczęto poszukiwania miejsca w innym szpitalu. Pacjentka miała zostać przewieziona do kliniki dziecięcej w Warszawie karetką transportową. Po 13 godzinach od przyjęcia do szpitala, dziecko przestało oddychać. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Do szpitala wezwano również zespół ratownictwa medycznego. To bardzo rzadka sytuacja.