Mazowsze drugie pod względem liczby zakażeń. W Warszawie ponad 120 nowych przypadków

Przypomnijmy: na czwartkowej konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że powiat garwoliński, makowski i miasto Warszawa od soboty dołączą do strefy zagrożonej dodatkowymi obostrzeniami. Oznacza to, że wkrótce mogą się one znaleźć w strefie żółtej lub czerwonej. Póki co, w strefie czerwonej z województwa mazowieckiego znalazł się powiat otwocki, a w żółtej - przasnyski i żyrardowski.