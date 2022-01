Bilety na koncert Bruce'a Liu wyprzedały się w siedem minut. Będzie drugi występ pianisty

Z okazji 212. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina planowano pierwotnie tylko jeden występ Bruce'a Liu - laureata zeszłorocznego Konkursu Chopinowskiego . Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem - wszystkie bilety zostały wyprzedane we wtorek - organizatorzy zadecydowali o uruchomieniu sprzedaży biletów na drugi koncert, który odbędzie się 2 marca w Filharmonii Narodowej. Bilety trafią do sprzedaży 1 lutego.

Kim jest Bruce Liu?

Bruce (Xiaoyu) Liu urodził się 8 maja 1997 roku w Paryżu, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Montrealu. Współpracował z takimi zespołami jak orkiestry symfoniczne Cleveland i Montrealu, Orkiestra Filharmonii Izraelskiej, Orchestra of the Americas, Camerata Jerusalem. Dał serię koncertów z China NCPA Orchestra. Ostatnio odbył też dwie trasy po Chinach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Obwodowej, występując m.in. w pekińskich National Centre for the Performing Arts i Concert Hall oraz Oriental Arts Center w Szanghaju, a także z Orchestre Lamoureux w Salle Gaveau. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Sendai, Montrealu, Viseu i Tel Awiwie.