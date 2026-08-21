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Mokotów

Uczelnia wybuduje pawilon na Polu Mokotowskim

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Wizualizacja nowego pawilonu SGH
Wizualizacja Parku SGH
Źródło wideo: SGH
Źródło zdj. gł.: SGH / mat. prasowe
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Szkoła Główna Handlowa rozstrzygnęła przetarg na budowę pawilonu na Polu Mokotowskim. Chodzi o miejsce, w którym przez cztery dekady działał studencki klub Park.

Przetarg na realizację inwestycji został rozstrzygnięty w czwartek. Za najlepszą z trzech ofert uznano tę złożoną przez firmę FineTech Construction. - Uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach przewidzianych w postępowaniu, obejmujących cenę, doświadczenie kierownika budowy oraz warunki gwarancji - poinformował nas dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH.

Oferta opiewa na kwotę 28,3 miliona złotych. Kontrakt obejmuje rozbiórkę budynku dawnego klubu Park oraz budowę nowego pawilonu w tym samym miejscu (czyli nieopodal kładki nad Aleją Niepodległości).

Wizualizacja nowego pawilonu SGH
Wizualizacja nowego pawilonu SGH
Źródło zdjęcia: SGH / mat. prasowe

Szkło, drewno i ekologiczny certyfikat

Pawilon będzie parterowy, ale nad jego centralną częścią znajdzie się druga kondygnacja, skrywająca antresolę z wyjściem na taras, usytuowany na dachu. Ściany zewnętrzne będą w dużej mierze przeszklone, uzupełnione drewnem. Na wizualizacjach można dostrzec liczne panele słoneczne, ale część dachu przeznaczono na roślinność.

Jak informuje uczelnia, budynek "połączy funkcje edukacyjne z popularyzacją kultury". Na te pierwsze przewidziano pięć sal warsztatowych i przestrzenie coworkingowe. Foyer zaplanowano jako miejsce wystaw i spotkań. Będzie także ogólnodostępna kawiania.

SGH zapewnia, że budynek będzie zgodny z certyfikacją BREEAM, czyli jedną z najbardziej wymagających, międzynarodowych ocen zrównoważonego budownictwa. Projekt powstał w Biurze Inwestycji SGH.

Budynek dawnego klubu studenckiego Park
W budynku znajdował się klub Park
W budynku znajdował się klub Park
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
W budynku znajdował się klub Park
W budynku znajdował się klub Park
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
W budynku znajdował się klub Park
W budynku znajdował się klub Park
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
W budynku znajdował się klub Park
W budynku znajdował się klub Park
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
W budynku znajdował się klub Park
W budynku znajdował się klub Park
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
W budynku znajdował się klub Park
W budynku znajdował się klub Park
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Tutaj debiutował Lady Pank

Studencki klub Park zakończył działalność na przełomie 2022 i 2023 roku. Działał w tym miejscu nieprzerwanie od 40 lat. To właśnie przy alei Niepodległości swój pierwszy oficjalny koncert zagrał zespół Lady Pank. Tutaj od połowy lat 90. odbywał się Hardzone, cykliczna impreza dla fanów mocnego grania, którzy poza Parkiem raczej nie mieli się gdzie podziać w stolicy.

Dopytuję, czy budynek powinien tak długo - to już cztery i pół roku - stać pusty. Kto jak kto, ale uczelnia ekonomiczna powinna dbać, by należące do niej nieruchomości mogły na siebie zarabiać.

- Umowa nie była przedłużana na okres przejściowy w związku z narastającymi protestami okolicznych mieszkańców, głównie z bloków przy ulicy Batorego, którzy uskarżali się na generowany nocą hałas. Uczelnia przeprowadzała testy natężenia hałasu i odbyła wielomiesięczne rozmowy w tej sprawie zarówno z ajentem, jak i mieszkańcami. Zmiana przeznaczenia lokalu na okres przejściowy nie była możliwa w związku ze stanem technicznym obiektu. Stąd budynek musiał poczekać na pozyskanie wszelkich zgód budowalnych i na realizację przetargu - wyjaśnił dr Dąbrowski.

Dwa lata temu Szkoła Główna Handlowa oddała do użytku nowoczesny, trzypiętrowy budynek przy ulicy Batorego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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