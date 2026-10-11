Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

Skuwali tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej

|
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Znak Polski Walczącej znaleziony podczas prac remontowych
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Niezwykłe znalezisko podczas prac remontowych przy ulicy Puławskiej 48. Robotnicy skuwając tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej. O sprawie poinformowano konserwatora zabytków.

Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, która postanowiła wyremontować elewację. Pod starym tynkiem 12 września pracownik Archiwum Akt Nowych odkrył znak Polski Walczącej. Znak znajduje się przy wejściu na klatkę schodową. Niestety już dwa dni później został nieudolnie "poprawiony" przez nieznanego sprawcę, który naniósł na niego czarną farbę.

Na miejscu był już przedstawiciel stołecznego konserwatora zabytków, który spisał protokół oględzin. Na pewno konieczne będzie profesjonalne usunięcie współczesnej farby i odpowiednie zabezpieczenie znaku. Koszty pokryje wspólnota, która może wystąpić o refundację kosztów do biura stołecznego konserwatora.

Podczas remontu znaleziono znak Polski Walczącej
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Chcą zachować znak

Śródmiejski radny Radosław Sosnowski (PiS) złożył interpelację, w której apeluje do dzielnicy o wsparcie działań, by zachować znak. Dzielnica deklaruje gotowość współpracy.

- Jeżeli po przeprowadzeniu czynności konserwatorskich znak zostanie potwierdzony jako autentyczny ślad z okresu II wojny światowej, a wspólnota mieszkaniowa zwróci się do urzędu dzielnicy o pomoc w sfinansowaniu jego zabezpieczenia, deklarujemy pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku w ramach posiadanych przez Dzielnicę możliwości i obowiązujących procedur - przekazał rzecznik dzielnicy Mokotów Tomasz Keller.

Pełną chęć zachowania znaku deklaruje zarząd wspólnoty oraz zarządca budynku - Lokal Serwis.

Pierwsza kotwica na ulicach Warszawy

Pierwsza kotwica pojawiła się na ulicach Warszawy 20 marca 1942 roku. Namalował ją na werandzie cukierni Lardellego prawdopodobnie podharcmistrz Maciej Aleksy Dawidowski, "Alek". W stolicy taki znak można zobaczyć m.in. na gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska (ulica Wawelska 52/54), a trzy inne kotwice znajdują się na gmachu Najwyższej Izby Kontroli (ulica Marszałkowska 82).

Nie wiadomo, ile dokładnie takich znaków zostało namalowanych, głównie przez harcerzy z Szarych Szeregów.

- Był taki dzień, kiedy w stolicy kotwicę namalowano aż w 400 miejscach. A przecież można było za to trafić na Pawiak - mówił kilka lat temu dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Kamienica przy Puławskiej 48 to świadek walk powstańczych. To w tym miejscu w rejonie ulicy Puławskiej (w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szustra - obecnie Dąbrowskiego) znajdowały się włazy kanałowe, którymi 26-27 września 1944 roku ewakuowali się do Śródmieścia żołnierze powstańczego Mokotowa. W niedalekiej okolicy przy ulicy Puławskiej znajdują się liczne miejsca pamięci (np. tablice Tchorka i pomniki upamiętniające egzekucje i żołnierzy walczących na Mokotowie, m.in. w rejonie ulicy Puławskiej 67/69 czy Skolimowskiej)

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Historia Warszawy
Czytaj także:
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych
Okolice
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Nagranie z nożami i siekierami. 14-latek zatrzymany
Okolice
Atak nożownika w autobusie miejskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem w autobusie miejskim
Bielany
Rowerem po Cytadeli
Cztery muzea i dwa zakazy. Rowerzyści i psy niemile widziani
Piotr Bakalarski
zatrzymanie
Atak nożem w szkole policealnej. Napastniczka zraniła trzy kobiety
Praga Południe
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Śródmieście
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
Białołęka
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
Ochota
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
Śródmieście
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Grozi mu dożywocie. 19-letni nożownik aresztowany
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Prokuratura w warszawskim szpitalu. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki
Mokotów
Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole
15-latek zabił woźną. Jest decyzja, co dalej
Okolice
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i areszt dla 17-latka
Sierpc
17-latek został zatrzymany
Sztuczny głos zapowiadał atak w szkole. 17-latek zatrzymany, usłyszy zarzuty
Okolice
Mazowiecka kurator oświaty zwołała naradę nt. bezpieczeństwa ze wszystkimi szkołami
Pierwsze informacje po sztabie kryzysowym na Mazowszu
Okolice
Zderzenie na A2
A2 była całkowicie zablokowana po zderzeniu. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Zajęcia w 45 szkołach na Mazowszu zostały odwołane
Okolice
Narkotyki znalezione przez policjantów
Pielęgniarz ze szpitala ze sporym "zapasem" haszyszu i marihiuany
Mokotów
Zdrowie psychiczne
Miejsca dla osób w kryzysie psychicznym w Warszawie
Śródmieście
Policja zatrzymała 15-latka
Zdjęcia noży i groźby w sieci. Seria zatrzymań
Okolice
Pobicie na placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na placu zabaw. Nastolatka spadła z wysokości
Okolice
Wjechał w ogrodzenie
Blisko trzy promile, dożywotni zakaz i kradzione auto. Osiem zarzutów dla kierującego
Okolice
Francuskie służby zawiadomiły Polskę o niepokojącej rozmowie (zdjęcie ilustracyjne)
Opisywał sztucznej inteligencji metody okaleczania i zabijania. Francja zawiadomiła Polskę
Wilanów
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Dziewięć zarzutów dla 19-latka
Okolice
Policjant postrzelony w bramie
Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta
Praga Północ
Atak w szkole pod Wyszkowem
W piątek szkoły w gminie Wyszków będą zamknięte
Okolice
Leszczydół-Nowiny. Atak w szkole podstawowej
Były uczeń zaatakował woźną. Kobieta osierociła dwoje dzieci
Okolice
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ministra edukacji Barbara Nowacka
Deklaracja ministrów po atakach w szkołach
Okolice
Atak nożem w szkole w Ostrołęce, na miejsce wezwano pirotechników
Po ataku w Ostrołęce przeszukali trzy miejsca. Nowe informacje
Ostrołęka
Atak w szkole pod Wyszkowem
15-latek z ostrym narzędziem. Nie żyje jedna osoba
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki