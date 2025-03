Pięć największych lodowisk Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Stołeczny ratusz ogłosił konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Stegny. Powstanie tor łyżwiarski i dwie hale lodowe. Będzie można na nich uprawiać łyżwiarstwo szybkie i figurowe, short-track, hokej, a także curling. Znajdzie się także coś dla miłośników jazdy na rolkach i wrotkach.

– Kontynuujemy prace nad modernizacją toru łyżwiarskiego Stegny, ogłosiliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu. Myślimy przyszłościowo o ośrodku przy ulicy Inspektowej, jako kompleksie hal lodowych. Chcemy, aby można było tu trenować łyżwiarstwo szybkie, figurowe, short-track, hokej na lodzie, a także curling. Z ośrodka będą mogli korzystać zarówno zawodnicy, jak i mieszkanki oraz mieszkańcy stolicy – powiedziała, cytowana w komunikacie Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Łyżwiarstwo szybkie i figurowe, short-track, hokej, curling

Ogłoszony konkurs obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej hali toru łyżwiarskiego oraz dwóch hal lodowych dla Ośrodka Stegny w Warszawie, wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Jego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na początek lata 2025 roku.

Modernizacja Ośrodka Stegny planowana jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wyjaśnił ratusz obejmowałoby ono dofinansowanie pierwszego etapu prac. Zakłada on budowę budynku, mieszczącego zaplecze szatniowo-administracyjne wraz z halą z torem do łyżwiarstwa szybkiego, który pomieściłby 4 500 widzów. Hala będzie również wyposażona w dwa pełnowymiarowe lodowiska wewnętrzne do hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego i short-tracku.

Jak dodano w komunikacie, w kolejnym etapie prac powstanie hala dedykowana dla hokeja na lodzie, jazdy figurowej oraz jazdy rekreacyjnej z trybunami dla 1500 widzów. "Dopełnieniem kompleksu będzie hala treningowa, która oprócz lodowiska do hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego, będzie miała trzy tory do curlingu" - poinformował urząd miasta.

Coś na letnie dni

Miasto chce, by ośrodek służył nie tylko do uprawiania sportów zimowych. Z myślą o dyscyplinach letnich, architekci mają za zadanie zaprojektowanie miejskiego toru rolkowego, terenu rekreacyjnego z siłownią plenerową "Street workout", torem wrotkarskim z wewnętrznym boiskiem do hokeja na rolkach.

– Wyzwaniem jest odpowiedni dobór formy architektonicznej do funkcji obiektów, a także umiejętne wkomponowanie obiektów w otoczenie, a w szczególności wytworzenie obiektów rozpoznawalnych, wyjątkowych na tle innych w stolicy i całym kraju – powiedział, cytowany przez ratusz Mariusz Budziszewski, radny Warszawy z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Konkurs jednoetapowy

"Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali toru łyżwiarskiego oraz dwóch hal lodowych dla Ośrodka Stegny jest jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że stołeczny ratusz najpierw czeka na wnioski o dopuszczenie do konkursu" - podał urząd miasta. Termin składania wniosków mija 31 marca o godzinie 15:00. Konkurs jest przeprowadzony w całości elektronicznie.

Uczestnicy dopuszczeni do konkursu na opracowanie prac konkursowych będą mieli nie mniej niż 8 tygodni od dnia zaproszenia zakwalifikowanych uczestników do składania prac konkursowych.

W konkursie przewidziano nagrody. Przeznaczono na nie łącznie 500 tysięcy złotych. "Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 200 tysięcy złotych. Druga nagroda wyniesie 150 tysięcy złotych, a trzecia – 100 tysięcy złotych. Pula na wyróżnienia wynosi 50 tysięcy złotych" - wymienił ratusz. Jak dodano, autor zwycięskiej pracy zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Skład jury konkursowego

W skład jury konkursowego wchodzi 11 osób. Zasiadają w nim przedstawiciele miasta: wiceprezydentka Renata Kaznowska odpowiadająca zarówno za architekturę jak i sport; Mariusz Budziszewski – przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki w Radzie m.st. Warszawy; Rafał Miastowski – burmistrz Mokotowa; Marcin Kraszewski – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji; Katarzyna Łęgiewicz – dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa; Aneta Wardzińska-Siczek – architektka, zastępczyni dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), Katarzyna Herman – architektka, BAiPP.

Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, więc w jury zasiadają przedstawiciele SARP: z oddziału Kraków architekt Marcin Brataniec, który pełni funkcję przewodniczącego sądu konkursowego oraz z oddziału warszawskiego architekt Rafał Sieraczyński. Z kolei referentem jest architekt Marcin Chruśliński. A środowisko sportowe reprezentuje Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.