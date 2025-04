Tramwajarze szykują duże zmiany w organizacji ruchu na Mokotowie

Wizualizacja trasy tramwajowej na odcinku od Rakowieckiej do Stegien

W związku z budową nowego odcinka trasy tramwajowej na ulicy Rakowieckiej, tramwajarze zapowiadają duże zmiany w organizacji ruchu na Mokotowie. Od ostatniego weekendu kwietnia tramwaje nie będą kursowały aleją Niepodległości i ulicami: Rakowiecką, św. Andrzeja Boboli i Wołoską. W tym czasie kierowcy pojadą tylko jedną jezdnią alei Niepodległości.

Za niecałe trzy tygodnie budowa trasy tramwajowej na ulicy Rakowieckiej - między Puławską a aleją Niepodległości - wejdzie w nową fazę. Wykonawca rozpocznie prace przy budowie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości.

Nowy odcinek torowiska na ulicy Rakowieckiej, będący częścią trasy do Wilanowa, zwiększy elastyczność sieci tramwajowej. Umożliwi dojazd tramwajem m.in. z Sielc, Stegien czy Wilanowa w rejon SGH, stacji metra Pole Mokotowskie i ciągu alei Niepodległości. To część powstającego połączenia obwodowego między dzielnicami Warszawy.

Utrudnienia i objazdy

Od ostatniego weekendu kwietnia będzie zamknięta zachodnia jezdnia alei Niepodległości (w stronę Ursynowa), na odcinku od ulicy Stefana Batorego do Narbutta. Ruch w stronę Centrum będzie prowadzony dwoma pasami na wschodniej jezdni. Trzeci pas będzie prowadził w drugą stronę, ale zostanie zarezerwowany dla autobusów, pojazdów dopuszczonych (DOP) i pojazdów dojeżdżających do posesji położonych wzdłuż alei Niepodległości. Objazd dla pozostałych kierowców wyznaczono dwoma trasami: ulicą Stefana Batorego do Puławskiej, oraz Batorego do Wołoskiej.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do przełomu lipca i sierpnia. Ruch kołowy będzie przekładany między jezdniami al. Niepodległości w miarę postępu robót. Istotne ograniczenia w przepustowości tej ulicy utrzymają się do końca roku.

al. Niepodległości-Rakowiecka - objazd zamkniętego odcinka Źródło: UM Warszawa

W majówkę wstrzymają ruch tramwajów

Wdrażanie nowej organizacji ruchu tramwajowego zostanie podzielone na kilka etapów. Najpierw - od 26 kwietnia do 4 maja - wstrzymany będzie ruch tramwajów w ciągu alei Niepodległości, Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej od Nowowiejskiej do Woronicza. W tym czasie będą prowadzone prace przy montażu rozjazdu nakładkowego nad stacją metra Pole Mokotowskie, remoncie rozjazdów na pętli Kielecka, a także naprawie torowiska tramwajowego na skrzyżowaniach Wołoskiej z Dąbrowskiego i Kulskiego.

Kursowanie tramwajów linii 14 i 71 zostanie wstrzymane. Zmieni się trasa tramwajów linii 17 - będą dojeżdżały do Miasteczka Wilanów. Trasa od skrzyżowania alei Niepodległości i Nowowiejskiej poprowadzi ulicami Nowowiejską, Marszałkowską, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej. Tramwaje linii 33 natomiast zostaną skierowane na plac Narutowicza - z alei Niepodległości skręcą w ulicę Nowowiejską i pojadą Krzywickiego oraz Filtrową. Przez wszystkie dni tygodnia będą kursowały tramwaje linii 31 (aktualnie wyjeżdżają na trasę tylko w dni powszednie); w godzinach szczytu na przystankach pojawią się częściej niż w obecnym rozkładzie.

Trasa autobusów linii 119 zostanie wydłużona do placu Konstytucji - autobusy pojadą prosto ulicą Puławską a następnie Waryńskiego. Kursowanie rozpoczną autobusy linii zastępczej Z-1 - między Dworcem Centralnym a ulicą J.P. Woronicza ulicami (w obydwu kierunkach): aleja Jana Pawła II, T. Chałubińskiego, aleja Niepodległości, Stefana Batorego, św. A. Boboli, Wołoską.

Budowa trasy tramwajowej i zmiana organizacji w alei Niepodległości Źródło: Mieszko Bysikiewicz, Tramwaje Warszawskie

Tramwaje częściowo wrócą. Kiedy?

Ruch tramwajowy wróci częściowo w aleję Niepodległości oraz Wołoską, św. Boboli i Rakowiecką od poniedziałku 5 maja. Od centrum tramwaje dojadą do stacji metra Pole Mokotowskie, gdzie będą zawracać dzięki rozjazdom nakładkowym. Od strony Służewca ruch będzie zachowany do pętli Kielecka. Tramwaje zawrócą tu nietypowo, bo będą objeżdżać pętlę "tyłem". Dzięki temu odcinek bez ruchu tramwajowego został maksymalnie skrócony i zachowana zostanie obsługa wszystkich przystanków.

Tramwaje linii 17 będą dojeżdżały swoją stałą trasą z Winnicy do stacji metra Pole Mokotowskie. Na ulicy Wołoskiej i Rakowieckiej pojawią się tramwaje linii 77, które będą jeździły na trasie PKP Służewiec - Kielecka. Na tory ponownie wyjedzie "czternastka", składy linii 31 będą kursowały we wszystkie dni tygodnia. Nadal będą jeździły autobusy linii Z-1 ale na nieco zmienionej trasie – między stacją metra Pole Mokotowskie a ulicą Woronicza. Utrzymane zostaną zmienione trasy autobusów 119 i tramwajów 33 oraz zawieszenie linii 71.

Następne zmiany w ruchu tramwajów będą w sierpniu: wówczas będą prowadzone prace przy podłączaniu sieci trakcyjnej, a także remoncie torowiska na skrzyżowaniu alei Niepodległości i alei Armii Ludowej. Spowoduje to przerwę w kursowaniu tramwajów między Nowowiejską a pętlą Kielecka, a w kolejnych tygodniach - do ulicy Woronicza. Komunikacja tramwajowa na ciągu alei Niepodległości, Rakowieckiej, św. Boboli i Wołoskiej zostanie w pełni przywrócona we wrześniu.

Budowa trasy tramwajowej i zmiana organizacji w alei Niepodległości Źródło: Mieszko Bysikiewicz, Tramwaje Warszawskie

Nowy odcinek tramwajowy na Rakowieckiej

Cały nowy odcinek torowiska w ul. Rakowieckiej liczy około jeden kilometr. W zeszłym roku wykonany został węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej. Do wykonania pozostały prace przy podłączeniu sieci trakcyjnej.

W tej chwili trwa budowa i wykańczanie torowiska od Puławskiej do Sandomierskiej. Na dalszym odcinku - do alei Niepodległości - trwa przebudowa kolizji. Ruszyły też prace przy docelowym układzie drogowym. Nowa trasa tramwajowa powinna zostać uruchomiona do końca roku.