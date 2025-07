Będzie wygodniej na Sobieskiego. Otwierają drugą jezdnię

Tramwaj wjechał na nowe torowisko na Stegnach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Tramwaje jeżdżą nowym torowiskiem do Wilanowa od jesieni ubiegłego roku. W kolejnych miesiącach tramwajarze otwierali gotowe odcinki obu jezdni Belwederskiej i Jana III Sobieskiego – od Gagarina do Idzikowskiego, oraz alei Rzeczypospolitej. Z kolei na początku wakacji tramwaje pojechały ulicą św. Bonifacego do pętli Stegny.

Czas na kolejne zmiany. Wykonawca zaplanował zmiany w ruchu na noc z niedzieli na poniedziałek, z 13 na 14 lipca. O ile nie przeszkodzą warunki pogodowe, to otwarty zostanie ostatni odcinek jezdni prowadzącej do Wilanowa.

Ruch na dwóch jezdniach

"Kierowcy ponownie pojadą osobnymi jezdniami ulicy Jana III Sobieskiego, zarówno w kierunku Wilanowa i Śródmieścia. Na obu będą mieli po dwa pasy. Przy Idzikowskiego pasy od strony centrum poprowadzą prosto właściwą nitką aż do alei Wilanowskiej. Na drugiej jezdni ruch będzie tylko w kierunku Śródmieścia" - informuje ratusz.

Ponadto otwarta zostanie także druga nitka alej Sikorskiego i Witosa. Kierowcy ponownie skręcą na skrzyżowaniu w ulicę Sobieskiego – w prawo i w lewo.

Wrócą też skręty w lewo w ulicę Idzikowskiego z obu stron Sobieskiego. Na ulicy Czarnomorskiej, tuż przed skrzyżowaniem z Sobieskiego, ponownie będą dwa kierunki ruchu. Kierowcy skręcą z Sobieskiego w Czarnomorską. Jeden kierunek pozostanie na ulicy św. Bonifacego, pomiędzy Sobieskiego a pętlą Stegny, ale kierowcy jadący z centrum i z Wilanowa będą mogli skręcić w lewo w św. Bonifacego. Wróci także skręt w lewo w ulice Nałęczowską i Śródziemnomorską.

Skrzyżowanie Sobieskiego i alej Witosa Źródło: UM Warszawa

Autobusy wracają na swoje trasy

Autobusy linii 107 w kierunku Esperanto, 166 w stronę placu Hallera i 503 na Konwiktorską nie będą już kursowały ulicą Czarnomorską, ale znowu pojadą prosto aleją Sikorskiego i skręcą w Jana III Sobieskiego. Bezpośrednio z alei Witosa w Jana III Sobieskiego skręcą także autobusy nocne N03.

Z kolei autobusy z Wilanowa do Śródmieścia przejadą przez skrzyżowanie z aleją Wilanowską odcinkiem trambuspasa i zatrzymają się na wspólnym przystanku Sobieskiego 06.

Ostatnie prace

Na jezdni Sobieskiego prowadzącej do centrum wykonawca będzie jeszcze pracował przy krawężnikach i studzienkach. "Czasowo będą zamykane – raz lewe, raz prawe – pasy przy skrzyżowaniach z aleją Wilanowską, ulicami Nałęczowską, św. Bonifacego, Limanowskiego i aleją Witosa"- wskazuje ratusz.

Urzędnicy zapowiadają, że do końca lata tramwajarze planują ułożyć na jezdni do centrum ostatnią warstwę asfaltu, co będzie wiązało się z zamykaniem przejazdu w okolicach weekendów. "Nitka alei Rzeczypospolitej do Branickiego zostanie wyasfaltowana po zakończeniu budowy dodatkowej zawrotki przy ul. Sejmu Czteroletniego. W wakacje zostaną otwarte także obie jezdnie ulicy św. Bonifacego. Zakończenie zasadniczych robót drogowych wzdłuż trasy tramwaju do Wilanowa nastąpi na przełomie III/IV kwartału 2025 roku" - podsumowuje ratusz.

