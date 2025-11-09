Logo TVN Warszawa
Mokotów

Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc

Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginiony Miron Czaplicki
Źródło: Michalina Czaplicka / Facebook
Trwają poszukiwania 33-letniego Mirona Czaplickiego z Mokotowa. Najbliżsi stracili z nim kontakt pod koniec października. Zaginiony jest bratem Michaliny Czaplickiej, znanej stylistki współpracującej ze stacją TVN. W rozmowie z nami oraz we wpisie w mediach społecznościowyh prosi o pomoc wyjaśnieniu sprawy.

- Miron rozmawiał z mamą 30 października. Następnego dnia skontaktował się z pracodawcą i przekazał, że nie będzie go w pracy, bo źle się czuje. Na tym urwał się kontakt - opowiada Michalina Czaplicka w rozmowie z tvn24.pl. Zaznacza, że we wtorek, 4 listopada, na jej telefon zadzwonił numer brata. - Niestety, w tle już niczego nie było słychać. Wtedy pomyślałam, że Miron przez przypadek wykonał do mnie połączenie - mówi.

W czwartek, 6 listopada, do rodziców 33-latka zadzwonił pracodawca zaginionego mężczyzny. - Usłyszeliśmy, że Miron nie pojawił się w pracy i nie można z nim się skontaktować. Natychmiast pojechałam do jego mieszkania, w towarzystwie policji weszliśmy do środka, ale nikogo nie było - mówi siostra zaginionego.

Apel o pomoc

Michalina Czaplicka podkreśla, że jej brat do tej pory nigdy nie znikał. "To nie jest osoba, która poszła w 'melanż'" - dodaje we wpisie w mediach społecznościowych, w których prosi o informacje dotyczące brata.

"Miron ma 33 lata, około 188 cm wzrostu, ciemne włosy, szare oczy, szczupłą sylwetkę. Ma czarno-szary plecak Jeanssport, może być ubrany w krótką kurtkę puchową z kapturem w kolorze khaki" - podkreśla we wpisie.

Sprawą zaginięcia zajmują się funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: TVN Warszawa

Źródło zdjęcia głównego: Michalina Czaplicka / Facebook

