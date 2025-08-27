Logo TVN Warszawa
Komunikacja

Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach

Źródło: ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że po zakończeniu przerwy w nauce autobusy, tramwaje i metro będą jeździć częściej. Nastąpią też zmiany w trasach niektórych autobusów kursujących przez Mokotów.

1 września na stołeczne ulice wyjedzie o około 200 autobusów i 100 tramwajów więcej niż w lipcu i sierpniu. Wszystkie linie tramwajowe wrócą do częstotliwości kursowania sprzed wakacji. W zależności od rodzaju linii, tramwaje podjadą na przystanki co 4 minuty w godzinach szczytu (co 6 minut poza szczytem) lub co osiem minut w godzinach szczytu (co 12 minut poza szczytem) i 15 minut w weekendy. Częściej kursować będą też pociągi metra: na linii M1 co 2 minuty i 20 sekund a na M2 – co dwie minuty i 50 sekund w godzinach szczytu.

Powrót autobusów

Ratusz wylicza, że na trasy ponownie wyjadą autobusy linii: 196, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, 817, E-2. Wrócą też "szkolne" autobusy i kursy - 164, 198 i 201, a w rozkładach linii 121, 142, 150, 152 oraz 211 pojawią się kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej (są one oznaczane odpowiednim symbolem literowym). Skorygowane będą też trasy i rozkłady autobusów linii: 107, 125, 134, 164, 187, 192, 239, 326, 401, 411, 521.

Standardowe rozkłady jazdy dostaną linie: 105, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 130, 132, 140, 141, 146, 147, 150, 154, 162, 163, 166, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 221, 256, 317, 319, 326, 338, 414, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 714, 727, 739, 742, 750, 755, E-1.

Do końca wakacji akademickich linia 114 nie będzie miała dodatkowych kursów do UKSW. Autobusy na linii 401 będą kursowały według standardowego rozkładu jazdy, ale jeszcze do października na skróconej trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew. 193 wrócą do podstawowych częstotliwości kursowania, a od października w weekendy będą jeździły częściej.

Nowości na Mokotowie

Nowe porządki ZTM zapowiada na Mokotowie. Linia 187 wróci na swoją stałą trasę. Autobusy będą dojeżdżały do pętli Stegny. Autobusy linii 163 pozostaną na trasie przez ulicę św. Bonifacego, 308 w wybranych kursach będą kursowały ulicą F. Joliot-Curie i A. Malczewskiego zapewniając bezpieczny powrót do domu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 119. Zmieni się trasa autobusów linii 519 – z Alei Wilanowskiej zostaną skierowane na ulicę Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego i ponownie w Aleję Wilanowską, którą pojadą do stacji metra Wilanowska.

W związku z uruchomieniem tramwaju do Wilanowa linia 519, która wcześniej łączyła Powsin z Dworcem Centralnym, była typowana do likwidacji. Podczas konsultacji społecznych dotyczących wpłynęło wiele uwag od mieszkańców i urzędnicy postanowili zachować linię na trasie Powsin - Metro Wilanowska. To nie do końca zadowoliło mieszkańców Mokotowa więc trasa została zmodyfikowana w taki sposób, aby mogła obsłużyć osiedle Stegny.

Zakończyli współpracę z Warszawą. Mają swoją komunikację. Darmową
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zakończyli współpracę z Warszawą. Mają swoją komunikację. Darmową

Dariusz Gałązka

Zmiany na Bemowie i pod Warszawą

Na Bemowie natomiast do nowej podstawówki nr 407 przy ulicy Szeligowskiej dojadą autobusy linii 249 – pojadą Człuchowską, Szeligowską do krańca na J. Heweliusza.

Na dłuższą trasę w Łomiankach zostanie skierowany autobus linii 250. Autobusy nie będą kończyły kursów na Pętli Dąbrowa Zachodnia tylko pojadą dalej przez ulicę Sierakowską, a następnie H. Kołłątaja, gdzie będzie nowa pętla. Dzięki temu rozwiązaniu poprawi się dostęp do autobusów mieszkańców osiedli w pobliżu ulic Równoległej i H. Kołłątaja.

Czytaj też: Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat

Kierująca autobusem została ukarana za pluszowego jamnika
Źródło: Ania kierowniczka, Facebook

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZTM

Komunikacja Miejska Transport
