Będą ułatwienia dla pasażerów metra. Ekrany na Ursynowie i Mokotowie

Jeszcze w tym roku na południowych stacjach pierwszej linii metra, tuż przed wejściem na peron, zawisną tablice informujące o tym, za ile podjedzie podziemna kolejka. Pasażerowie zabiegali o to od kilku lat.

Z Ursynowa do centrum można podjechać metrem kasując bilet 20-minutowy - pod warunkiem, że wejdzie się na peron chwilę przed przyjazdem kolejki. Jeżeli ucieknie nam sprzed nosa, to będziemy musieli czekać na kolejną i w 20 minut się nie wyrobimy. A to oznacza zakup kolejnego biletu.