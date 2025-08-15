Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności

Trzaskowski: zmieniamy komunikację miejską na bardziej przyjazną dla środowiska (wideo archiwalne) Źródło: UM Warszawa

Ogłoszony w czwartek przetarg został podzielony na dwie części. W ramach każdej z nich ZTM planuje kupić po 60 nowych, 18-metrowych pojazdów.

Producenci mogą składać oferty dotyczące całości zamówienia lub tylko jednej jego części. Dodatkowo, do każdej części przetargu możliwe jest zamówienie uzupełniające – na dodatkowe 100 autobusów (po 50 sztuk w każdej części). Termin składania oferty to 16 września, a nowe przegubowce mają trafić do Warszawy w okresie od października do grudnia 2026 roku.

Będą to pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków i blokady alkoholowe dla kierowców.

Autobusy będą też wyposażone w panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu, włączone w instalację elektryczną autobusu, służące do ograniczenia zużycia energii przez pojazd, a także w przetwornicę napięcia.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami to m.in. przyciski opisane alfabetem Braille’a, informujące kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich i użycia tzw. przyklęku, czyli pochylenia autobusu na prawą stronę.

Przystosowane do zadań specjalnych

- Autobusy będą nie tylko na co dzień woziły pasażerów, ale poprawią też bezpieczeństwo warszawiaków. W razie potrzeby, na przykład wystąpienia klęski żywiołowej, można będzie nimi ewakuować i przewozić ludzi, także w pozycji leżącej na noszach lub leżankach. Dlatego będą wyposażone w systemy ich mocowania - przekazał rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Podkreślił, że adaptacja do takiego transportu ma być szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi (a jeśli będą konieczne, mają się znaleźć na wyposażeniu).

Pojedynczy autobus będzie przystosowany do przewozu czterech noszy/leżanek. Będą magazynowane, a w razie konieczności wydawane na bieżąco.

Pojazdy będą zasilane olejem napędowym. - Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, w których możliwe są ograniczenia w dostępie do surowców energetycznych i potrzeba jest dysponowania pojazdów na dłuższych dystansach, w trudnych warunkach - wyjaśnił Tomasz Kunert.

W ramach budowania systemu obrony cywilnej

Nowe autobusy trafią do Warszawy w ramach budowania powszechnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Zarząd Transportu Miejskiego będzie się starał o dofinansowanie zakupu z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskim Zakładom Autobusowym.