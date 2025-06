Nowy rozkład jazdy. Więcej pociągów nad Zalew Zegrzyński

Zobacz niezwykły Zalew Zegrzyński Źródło: Pop Art Media / Damian Popławski

Zalew Zegrzyński to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych w pobliżu Warszawy, dlatego w sezonie letnim Zarząd Transportu Miejskiego zwiększy liczbę połączeń kolejowych do miejscowości nad kąpieliskiem. Kursują tam pociągi linii S4 i S40.

W Warszawie można do nich przesiąść się z autobusów, tramwajów czy metra – np. na Dworcu Zachodnim, przy stacji metra Młynów (przystanek kolejowy Warszawa Młynów), Dworcu Gdańskim (stacja kolejowa Warszawa Gdańska), przy Rondzie S. Starzyńskiego (przystanek kolejowy Warszawa ZOO) czy przy Trasie Toruńskiej (przystanek kolejowy Warszawa Toruńska).

Siedemnaście połączeń nad zalew

Od pierwszego czerwcowego weekendu kursuje więcej pociągów linii S4. W dni wolne od pracy na trasie Piaseczno–Zegrze Południowe pociągi S4 jeżdżą teraz co około dwie godziny; pozostałe kursy realizowane są do Wieliszewa. Jeśli ktoś chce się wybrać na plażę bardzo wcześnie, może wsiąść w pierwszy pociąg, który z Warszawy Zachodniej odjeżdża już o godz. 5:37. Z wypoczynku nad wodą można korzystać przez cały dzień i zaplanować powrót ostatnim pociągiem – odjeżdżającym z Zegrza Południowego o 21:29. W weekendy do Zegrza jest osiem połączeń.

Od początku czerwca nad Zalew Zegrzyński można dojechać w weekendy także pociągami linii S40, które kursują na trasie Warszawa Zachodnia (peron 9) – Radzymin, czyli przejeżdżają przez Nieporęt.

Od 15 czerwca do sobotniego rozkładu jazdy dojdą trzy kolejne połączenia – dwa z samego rana i jedno wieczorem. W sumie w soboty na trasie Warszawa Zachodnia – Radzymin będzie kursowało dziewięć pociągów.

Niewielkie zmiany na pozostałych liniach

Na pozostałych liniach SKM będą niewielkie zmiany w rozkładach – wynikają z korekt czasu przejazdu na poszczególnych trasach.

Na linii S1 będą drobne, minutowe zmiany godzin odjazdów prawie wszystkich pociągów na odcinkach końcowych z powodów technicznych.

Zakończą się nocne zamknięcia na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna, co oznacza przywrócenie porannych i wieczornych pociągów odwołanych na odcinku Rembertów – Sulejówek Miłosna, czyli na linii S2.

Z kolei na linii S3 od 15 czerwca do 18 lipca ostatni wieczorny pociąg z Legionowa (odjazd o godz. 22:54) do Warszawy Zachodniej pojedzie przez podmiejską linię średnicową, z zatrzymaniem na każdym przystanku na trasie przejazdu.

