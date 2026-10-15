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Komunikacja

170 nowych autobusów za pół miliarda złotych. Tym razem diesle

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Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Dyrektorka ZTM o zakupie niskoemisyjnych autobusów
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Choć Warszawa rozwija flotę autobusów elektrycznych i napędzanych gazem, najnowsze zamówienie dotyczy pojazdów z silnikami Diesla. Do stolicy trafi łącznie 170 takich przegubowców. Pierwsze wyjadą na ulice jeszcze w tym roku.

W grudniu ubiegłego roku stołeczny ZTM podpisał z firmą Solaris Bus & Coach kontrakt na dostawę 120 autobusów przegubowych. Jak informuje ratusz, już niedługo na ulicach miasta pojawi się ich pierwsza partia - 10 pojazdów Solaris Urbino 18.

"Zgodnie z harmonogramem mają być dostarczone w pierwszym tygodniu grudnia, a dostawy zakończą się w lipcu 2027 roku. Te 120 autobusów będzie kosztowało 324 mln zł" - wyjaśniają w komunikacie urzędnicy.

Przetarg, w którym wyłoniono dostawcę pojazdów, dawał możliwość rozszerzenia zamówienia. ZTM skorzystał z tej opcji i w środę podpisano umowę na partię 50 dodatkowych przegubowców. Harmonogram dostaw zakłada, że będą przyjeżdżały do Warszawy w partiach po 10 sztuk, począwszy od 22 października 2027 roku. Koszt tego zamówienia to ok. 145 milionów złotych.

Zakupione autobusy zasilą flotę Miejskich Zakładów Autobusowych.

Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Autobusy Solaris Urbino 18 dla Warszawy
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Mogą wozić ludzi na noszach

Każdy z zamówionych autobusów ma 133 miejsca dla pasażerów, w tym 39 miejsc siedzących. Są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków i blokady alkoholowe dla kierowców. Standardowo będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w m.in. przyciski opisane alfabetem Braille’a oraz informujące kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich i użycia tzw. przyklęku, czyli pochylenia autobusu na prawą stronę.

"Autobusy są napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6, a na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne służące do ograniczenia zużycia energii przez pojazd" - podkreśla stołeczny ratusz.

W razie potrzeby - np. wystąpienia klęski żywiołowej - autobusami będzie można ewakuować i przewozić ludzi, także w pozycji leżącej na noszach. Pojazdy są wyposażone w systemy ich mocowania. W każdym autobusie są miejsca dla czterech noszy. One również zostaną dostarczone przez producenta.

Urzędnicy wyliczają, że Solaris dostarczył dotychczas do stolicy ponad 1750 autobusów, w tym pojazdy elektryczne, hybrydowe, gazowe oraz z napędem konwencjonalnym.

Hybrydy od Relobusa

Urzędnicy poinformowali również, jakie autobusy zostaną podstawione do obsługi umowy z firmą Relobus. Będą to hybrydowe pojazdy MAN Lion's City 18, wyposażone w system tzw. start-stop. Jest to układ, dzięki któremu w czasie postoju na przystankach silnik zostaje wyłączony, co dodatkowo ogranicza emisję zanieczyszczeń, a także zmniejsza hałas.

"50 takich hybrydowych autobusów (plus 4 rezerwowe) od 1 grudnia br. będzie sukcesywnie wprowadzanych do obsługi linii WTP. Usługi będą wykonywane przez 10 lat. Kontrakt przewiduje, że rocznie pojazdy mają wykonać maksymalnie po 4,2 miliona wozokilometrów, a wartość kontraktu to 601 mln zł brutto" - podkreśla ratusz.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
autobusKomunikacja Miejska
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