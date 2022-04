Wielkanoc w komunikacji miejskiej. Zmiany już od czwartku

Wymienione dni są wolne od nauki, dlatego kursów nie będą realizowały autobusy linii: 114 , 121 , 142 , 164 , 211 , 401 i 522 . Dodatkowo, autobusy linii: 153 , 163 i 164 nie będą podjeżdżały do szkół. Autobusy linii 201 nie będą realizowały kursów skróconych na trasie ZNANA - KOŁO oraz szkolnych podjazdów do przystanków Wrocławska i Rodła.

W czwartek, piątek i wtorek tramwaje będą podjeżdżały na przystanki według zmienionego rozkładu jazdy - w godzinach szczytu komunikacyjnego co 5 lub 10 minut, a rano i wieczorem co 7,5 lub 15 min. Zmieniona częstotliwość kursowania dotyczy także pociągów metra - na pierwszej linii podjadą na stację co 2 minuty 50 sekund, a na drugiej - co 3 minuty 30 sekund.