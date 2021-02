"Szyte na miarę, z absorberami hałasu". Nowe tramwaje trafią latem do Warszawy

Nowe tramwaje mają być w kolorach stołecznego transportu publicznego - pomalowane na żółto, czerwono i czarno. Jak zaznaczają Tramwaje Warszawskie, nadwozia pierwszych dwóch są już gotowe, trwają jeszcze prace wykończeniowe - zamontowano już czerwone fotele. Pierwszy nowy niskopodłogowy tramwaj przyjedzie do Warszawy latem. Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, umowa z firmą z firmą Hyundai została podpisana jeszcze w 2019 roku.

Będą dostarczane do 2023 roku

Pod koniec ubiegłego roku spółka skontrolowała prace przy produkcji - oceniła, że przebiegają bez zastrzeżeń. Według harmonogramu dostawy, w połowie drugiego kwartału tego roku dwa pierwsze tramwaje będą przygotowane do uruchomienia i przejdą badania fabryczne.

"Po ich zakończeniu, pod koniec drugiego kwartału trafią do Warszawy. Wówczas rozpoczną się procedury homologacyjne. Pierwszy tramwaj zostanie przekazany do odbioru Tramwajom Warszawskim pod koniec trzeciego kwartału. Kolejne, poza pierwszymi egzemplarzami, które już będą w Warszawie, będą dostarczane od początku 2022 aż do końca kwietnia 2023 roku kiedy zostanie dostarczony ostatni wagon" - opisują Tramwaje Warszawskie.