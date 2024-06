Od niedzieli pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej pojadą inaczej

Wyłączony tor i komunikacja zastępcza

Na odcinku Komorów – Reguły zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, która z uwagi na utrudnienia związane z przebudową układu drogowego w Pruszkowie pojedzie krótszą trasą przez Pęcice. Część pociągów kończących bieg na stacji Komorów zostanie skomunikowana z połączeniami zastępczej komunikacji autobusowej udającej się przez osiedle Staszica do stacji PKP w Pruszkowie, a następnie do osiedli Tworki i Malichy.

Honorowanie biletów

Faza związana z wyłączeniem toru nr 2 potrwa do końca czerwca, natomiast od połowy lipca do połowy sierpnia roboty przeniosą się na tor nr 1 (prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). "Zasadnicze prace powinny zakończyć się do połowy sierpnia br. – równolegle z oddaniem do użytku toru nr 2 w obrębie stacji Warszawa Zachodnia. Długi weekend sierpniowy powinien być zatem pierwszym od dłuższego czasu bez żadnych ograniczeń na linii kolejowej WKD" - dodała WKD.