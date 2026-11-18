Bielany Mural z Robertem Lewandowskim i jego ojcem powstaje na Bielanach Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Michał Michałowski

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Na bloku przy ulicy Wrzeciono 17 powstaje mural z Robertem Lewandowskim.

"Choć dziś podbija boiska w Chicago, swoją drogę zaczynał właśnie u nas, na Bielanach" - przypomniał we wpisie w mediach społecznościowych Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy.

Historia najbardziej znanego polskiego piłkarza zaczęła się właśnie pod adresem Wrzeciono 17. To tu dorastał tata Roberta, Krzysztof Lewandowski, absolwent pobliskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W tym samym miejscu, w czasach licealnych, mieszkał sam młody piłkarz razem z siostrą Mileną.

Na bloku przy ulicy Wrzeciono powstaje mural Roberta Lewandowskiego Źródło zdjęcia: Michał Michałowski

"Robert wrócił na Wrzeciono również wtedy, gdy rozpoczynał grę w Zniczu Pruszków - zamieszkał tu wówczas ze swoją przyszłą żoną, Anną. Ostatnio mieliśmy okazję chwilę porozmawiać i Robert sam przyznał, że od tamtych lat nasze Wrzeciono zmieniło się nie do poznania" - zaznaczył burmistrz dzielnicy.

Mural inspirowany książką

Jak przyznał Grzegorz Pietruczuk, o bielańskim rozdziale życia Roberta Lewandowskiego dowiedział się z książki "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego.

Mural powstał dzięki zaangażowaniu szerokiego grona osób. Jak przekazał burmistrz dzielnicy, to sam Robert Lewandowski i jego współpracownicy dali zielone światło na powstanie muralu i wspierali w realizacji projektu.

Na bloku przy ulicy Wrzeciono powstaje mural Roberta Lewandowskiego Źródło zdjęcia: Michał Michałowski

"Autorem projektu jest Tomasz Majewski, znany i ceniony artysta oraz twórca kilku innych bielańskich murali, który wykorzystał w swojej pracy zdjęcie wykonane przez Piotra Kucza. Za fizyczne przeniesienie obrazu na ścianę odpowiada natomiast ekipa MoreMurals" - przekazał Pietruczuk.

Za współpracę przy przedsięwzięciu burmistrz dzielnicy podziękował również Bielańskiemu Ośrodkowi kultury, zarządcy nieruchomości ZEST, Wspólnocie Mieszkaniowej Wrzeciono 17 oraz dzielnicowemu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami.

Kiedy odsłonięcie?

Kiedy mural będzie można zobaczyć w całej okazałości? Oficjalne odsłonięcie planowane jest jeszcze w tym roku. Jak przekazał burmistrz dzielnicy, ma być ono połączone z niespodzianką.

"Droga Roberta na szczyt nie zawsze była usłana różami - zdarzały się trudne momenty, ale nigdy się nie poddał. Niech ten mural przypomina wszystkim młodym bielańczykom, że mogą spełnić każde marzenie dzięki determinacji, ciężkiej pracy i woli zwycięstwa" - podsumował Pietruczuk.