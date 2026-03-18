Białołęka

Muzyk świadkiem pożaru. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"

Pożar na Białołęce
Sidney Polak o pożarze w Warszawie: nagle zobaczyłem taki ogromny słup dymu
Źródło: TVN24
Dym naprawdę robił wrażenie. Bardzo duży słup czarnego dymu, takiego gryzącego - relacjonował w TVN24 muzyk i wokalista Sidney Polak, który widział z bliska pożar na warszawskiej Białołęce. Jak podkreślił, na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby.

Pożar wybuchł w czwartek około godziny 13 w okolicy ulicy Modlińskiej. Strażacy poinformowali, że zapaliła się elewacja budynku. Dym był widoczny z wielu miejsc w stolicy

Pożar w Warszawie
Pożar w Warszawie
Źródło: Beata/Kontakt24

"Nagle zobaczyłem taki ogromny słup dymu"

O tym, jak wyglądał pożar mówił w TVN24 muzyk Sidney Polak, którego studio mieści się blisko miejsca zdarzenia. - Jechałem ze studia do domu (…) nagle zobaczyłem taki ogromny słup dymu - relacjonował.

- Jak tylko podjechałem, to zobaczyłem, że to po prostu płonie budowa. Dym naprawdę robił wrażenie. Bardzo duży słup czarnego dymu, takiego gryzącego - kontynuował muzyk. I podkreślił, że bardzo szybko na miejscu pojawiły się służby.

Pożar na terenie budowy w Warszawie, Białołęka
Pożar na terenie budowy w Warszawie, Białołęka
Źródło: Sidney Polak

Pożar wybuchł na terenie budowy. W bliskiej odległości od palącej się elewacji znalazł się operator dźwigu. Został ewakuowany przez strażaków na ziemię. Reszta pracowników ewakuowała się samodzielnie. Nikomu nic się nie stało.

Pożar na Białołęce
Pożar na Białołęce
Źródło: Miejski Reporter

Opracowała Aleksandra Sapeta

