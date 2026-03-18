Sidney Polak o pożarze w Warszawie: nagle zobaczyłem taki ogromny słup dymu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar wybuchł w czwartek około godziny 13 w okolicy ulicy Modlińskiej. Strażacy poinformowali, że zapaliła się elewacja budynku. Dym był widoczny z wielu miejsc w stolicy.

Pożar w Warszawie Źródło: Beata/Kontakt24

"Nagle zobaczyłem taki ogromny słup dymu"

O tym, jak wyglądał pożar mówił w TVN24 muzyk Sidney Polak, którego studio mieści się blisko miejsca zdarzenia. - Jechałem ze studia do domu (…) nagle zobaczyłem taki ogromny słup dymu - relacjonował.

- Jak tylko podjechałem, to zobaczyłem, że to po prostu płonie budowa. Dym naprawdę robił wrażenie. Bardzo duży słup czarnego dymu, takiego gryzącego - kontynuował muzyk. I podkreślił, że bardzo szybko na miejscu pojawiły się służby.

Pożar na terenie budowy w Warszawie, Białołęka Źródło: Sidney Polak

Pożar wybuchł na terenie budowy. W bliskiej odległości od palącej się elewacji znalazł się operator dźwigu. Został ewakuowany przez strażaków na ziemię. Reszta pracowników ewakuowała się samodzielnie. Nikomu nic się nie stało.

Pożar na Białołęce Źródło: Miejski Reporter

Opracowała Aleksandra Sapeta

