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Białołęka

Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Sąd wyłączył jawność

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Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Miejsce po spalonej hali przy Marywilskiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces grupy przestępczej, która miała na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalać markety wielkopowierzchniowe, w tym centrum handlowe przy Marywilskiej w Warszawie.

Rozprawa rozpoczęła się w poniedziałek o około godz. 11. Prokuratura złożyła wniosek o jej odroczenie z uwagi na nieobecność jednego z oskarżonych, Ukraińca Danila B. Mężczyzna, zatrzymany przez służby litewskie, do tej pory nie został przekazany do Polski. Strona litewska poinformowała w korespondencji, że widzi taką możliwość, jednak procedura potrwać może dwa miesiące. Wniosek o odroczenie złożył też obrońca Danila B.

Sąd wyłączył jawność procesu w całości, z uwagi na ochronę ważnego interesu państwa. Od tej pory rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. 

Akt oskarżenia z trzema zdarzeniami

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga pod koniec marca. Obejmuje on trzy zdarzenia o charakterze sabotażowym: podpalenie w kwietniu 2014 r. sklepu OBI w Warszawie przy Radzymińskiej, podpalenie w maju 2024 roku sklepu IKEA w Wilnie oraz podpalenie i spalenie w maju 2024 roku Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie, a także przygotowania w maju 2024 roku do podpalenia sklepu IKEA w Rydze.

Podpaleń miała dokonać zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, która działała na zlecenie Rosji. Należeć do niej mieli m.in. oskarżeni Daniil B., Oleksandr H., Vitalii K., a także skazani już w innym procesie Serhii R., Pavlo T., Vladyslav Y. oraz poszukiwani Serhii Chalyi i Oleksandr Varyvoda. Stepan K. jest obywatelem Białorusi. Pozostali oskarżeni są obywatelami Ukrainy.

W sprawie podpalenia marketu przy Radzymińskiej oskarżony został Białorusin - Stepan K. W sprawie podpalenia sklepu IKEA w Wilnie oskarżeni są dwaj bezpośredni sprawcy: Daniil B., Oleksandr H. i jeden pomocnik. W sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej oskarżony został Daniil B., który nagrał pożar i przekazał nagranie swoim zleceniodawcom - Oleksandrowi V., a dalej rosyjskiemu wywiadowi.

Jak informowała Prokuratura Krajowa, nadal nie ma ustalonego bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej. Nie ma też ustalonego bezpośredniego zleceniodawcy.

Daniil B. usłyszał jeszcze zarzut związany z przygotowaniem kolejnego aktu sabotażu - podpalenia sklepu IKEA w Rydze. Mężczyzna zlecenie przyjął, zaczął się do niego przygotowywać, ale został zatrzymany i do podpalenia nie doszło. 

Prokuratura Krajowa przekazywała, że w sprawie głównej, nieobjętej tym aktem oskarżenia jest dwóch podejrzanych - Serhii Chalya oraz Oleksandr Varyvoda. Zgromadzony materiał pozwala na postawienie im zarzutów kierowania grupą przestępczą i koordynowania działań sabotażowych.

Zarzutów tych dotychczas nie udało się im ogłosić, gdyż mężczyźni ukrywają się przed organami ścigania. Są poszukiwani na podstawie europejskich nakazów aresztowania i listów gończych.

Oleksandr H. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej ukierunkowanej na dokonywanie podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych oraz udział w podpaleniu sklepu IKEA w Wilnie poprzez skonstruowanie i użycie urządzenia zapalającego, a także o udział w przygotowaniach do kolejnych podpaleń.

Białorusin Stepan K. jest oskarżony o podpalenie sklepu OBI przy ul. Radzymińskiej w Warszawie. On również nagrał swoje działania telefonem komórkowym w celu udokumentowania przeprowadzonego aktu sabotażu, a część materiałów została następnie opublikowana na rosyjskich portalach propagandowych. Stepan K. miał działać tym samym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Vitalii K., oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej podpaleń marketów, jest oskarżony o pomocnictwo w podpaleniu sklepu IKEA w Wilnie, a także o pomoc sprawcy w organizowaniu ucieczki i ukrywaniu pojazdów.

Prokuratura Krajowa podawała też, że akt oskarżenia obejmuje również inne, drobniejsze czyny, w tym pobicie. Tu także oskarżony jest Vitalii K. oraz Pavlo T.

Skazani za udział w grupie przestępczej

W październiku 2025 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy (Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y.) za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym.

Wszyscy trzej oskarżeni (Serhii R., Pavlo T. i Vladyslav Y.) zostali skazani za udział (w różnych okresach w latach 2023-2024) w zorganizowanej grupie działającej w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Ukrainie i Rosji, mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze sabotażowym i terrorystycznym, polegających na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Serhii R. i Pavlo T. zostali skazani również za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.) oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), poprzez udzielanie w dniach 13-17 maja 2024 r. pomocy Serhiiemu Chalyi w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim w ucieczce z Polski.

Pożar, który pochłonął setki stoisk

Do wybuchu pożaru budynku Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie, w którym znajdowało się około 1400 stoisk i lokali usługowych, doszło 12 maja 2024 r. Straty poniosło około 2 tysiące przedsiębiorców i ich pracowników.

Śledztwo w sprawie pożaru zostało wszczęte 13 maja 2024 r. i trwało do 28 listopada 2024 r. W oględzinach wzięło udział 55 prokuratorów i 100 policjantów z Komendy Stołecznej Policji i innych jednostek garnizonu warszawskiego. Na miejscu pracowało sześć grup, w skład których wchodzili prokuratorzy, policjanci, technicy, biegli z Akademii Pożarniczej w Warszawie oraz operatorzy maszyn. Równolegle śledczy zabezpieczali m.in. monitoring i dokumentację. Przesłuchano ponad 70 świadków oraz 530 pokrzywdzonych, którzy wynajmowali powierzchnie handlowe w hali.

Źródło: PAP
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Tagi:
pożarRosjaSąd
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