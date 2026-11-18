Białołęka W Warszawie powstanie nowy most. Chce go projektować osiem firm Dariusz Gałązka Piotr Bakalarski Zespół autorów |

Bobry w Kanale Żerańskim (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Monika Stanke / youtube.pl Źródło zdj. gł.: SZRM

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Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta otworzył oferty w przetargu na projekt mostu wraz z dojazdami. Najniższą, opiewającą na ponad 2,3 miliona złotych, złożył Drogprojekt. Najwyższą, na blisko 3,3 miliona złotych, przedstawił Egis Poland. Wybrany wykonawca będzie miał dwa i pół roku od podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Dokumentacja obejmie odcinek od Ostródzkiej do Płochocińskiej. Przewidziano jezdnię z pasem ruchu w każdym kierunku. Projekt ma uwzględnić także skrzyżowanie z Płochocińską, chodniki, połączenia z drogami rowerowymi i nasadzenia zieleni. Łącznie do zaprojektowania są około dwa kilometry dróg.

Gdzie powstanie przeprawa?

Zapytaliśmy inwestora o dokładną lokalizację mostu, ponieważ na przedłużeniu wysokości Zdziarskiej na przeciwległym brzegu znajduje się bardzo wąska ulica Przy Kanale. Przy zachowaniu obecnego przekroju nie ma mowy o wytyczeniu nowej drogi bez zajęcia fragmentów posesji.

- Przebieg nowego mostu nad Kanałem Żerańskim pozostaje przedmiotem opracowania przez wykonawcę dokumentacji, który zostanie wyłoniony w prowadzonym obecnie postępowaniu przetargowym - odpowiedziała Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka SZRM.

I dodała, że punktem wyjścia będzie plan miejscowy osiedla Kąty Grodziskie, który przewiduje most na południe od ulicy Przy Kanale i wspomnianych nieruchomości.

Orientacyjny przebieg drogi i mostu Źródło zdjęcia: Google/tvn24.pl

Przebudowa starego mostu

Budowę mostu na wysokości Zdziarskiej zapowiedział w maju prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wcześniej Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę istniejącej przeprawy w ciągu Cieślewskich, która łączy Płochocińską z Białołęcką.

Jak informowaliśmy, w tej części dzielnicy rozpoczęła się też przebudowa około czterech kilometrów ulicy Białołęckiej. Inwestycja obejmuje budowę chodników po obu stronach ulicy, drogi rowerowej i odwodnienia. Na skrzyżowaniu z Cieślewskich zaplanowano rondo. Choć prace toczą się już rok, to jeszcze potrwają. Ich koniec przewidziano dopiero na 2028 rok.

Nowy most ma połączyć ulicę Zdziarską z Płochocińską Nowy most ma połączyć ulicę Zdziarską z Płochocińską Źródło zdjęcia: SZRM Nowy most ma połączyć ulicę Zdziarską z Płochocińską Źródło zdjęcia: SZRM Nowy most ma połączyć ulicę Zdziarską z Płochocińską Źródło zdjęcia: SZRM