11 metrów pod dnem Wisły. Naprawiają kolektory "Czajki"

Nitki gotowe w połowie

Dwie stalowe rury

Jak poinformował na początku października prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, miasto zdecydowało o wymianie uszkodzonych odcinków rurociągów na stalową rurę, co ma zostać zrealizowane do połowy listopada.

Prace prowadzi Inżynieria Rzeszów S.A. Umowę na odtworzenie układu przesyłającego ścieki do zakładu "Czajka" podpisano 2 października. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało na swoich stronach internetowych, że w ramach umowy wykonawca zamontuje dwie nowe stalowe rury. Każda będzie miała około 100 metrów długości. Wartość umowy to 23 miliony złotych netto.

Jak wyglądają kolektory?

Oba kolektory znajdują się w tunelu. Wybudowano go 11 metrów pod dnem Wisły. Jego średnica to cztery metry i 80 centymetrów. Ma długość około 1300 metrów, co można porównać do pociągu składającego się z 75 wagonów.