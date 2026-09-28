Bemowo Jechaliśmy nowym odcinkiem metra na Bemowie Piotr Bakalarski |

Nowy odcinek metra, jazda w kabinie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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W poniedziałek dziennikarze mieli okazję przejechać nowym odcinkiem między stacjami Lazurowa i Karolina. Pociąg pokonał ten odcinek w siedem minut, bez zatrzymywania się na stacji Chrzanów. Jechał około 20 kilometrów na godzinę. W ruchu pasażerskim prędkość będzie większa.

Wizyta na budowie stacji metra Lazurowa Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Strażacy wzniecają dym

Stacja Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej jest prawie gotowa. - Położyliśmy tu 300 kilometrów kabli, głównie pod sufitem, ale także pod peronem. Wszystkie systemy muszą tu ze sobą "rozmawiać" - opowiadał Bartosz Sawicki z firmy Gulermak, wykonawcy inwestycji.

Jak dodał, stację odwiedzają ostatnio strażacy. - Straż pożarna wznieca kontrolowany dym, sprawdza scenariusze pożarowe, czy wszystko jest bezpieczne i zgodne z przepisami - dodał. To standardowe działania poprzedzające zgłoszenie obiektu do odbiorów technicznych.

Sawicki zapewnił, że Lazurowa będzie w pełni zintegrowana z pobliskimi pętlami autobusową i tramwajową. - Pasażerowie będą tu mieli wygodne przesiadki. Będą mogli się poruszać pod ziemią między metrem, tramwaje a autobusami, ale pozostają też przejścia naziemne - zastrzegł.

Okolica stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Na nowych stacjach dominują szarości

Wygląd wszystkich trzech stacji nowego odcinka jest zbliżony. - Dominuje beton architektoniczny, kolory szarości, bieli, beżu, antracytu - opisywał przedstawiciel wykonawcy.

Najniższy poziom zaawansowania jest na stacji Karolin, u zbiegu Rayskiego i Szeligowskiej. - Tutaj było zaplecze tarcz TBM, które drążyły tunele, tutaj za pomocą taśmociągów trafił cały urobek. Dlatego roboty wykończeniowe rozpoczęły się tu najpóźniej. Zaawansowanie prac zbliża się do 90 procent. Ta stacje będzie zgłoszona do odbioru jako ostatnia - opisywał Bartosz Sawicki.

Zgodnie z kontraktem prace mają się zakończyć 9 listopada. Wtedy ruszą procedury związane z uzyskanie pozwolenia na budowę. Obiory nadzoru budowlanego, strażaków, sanepidu i innych instytucji. Do sprawdzenia są nie tylko trzy stacje i tunele miedzy nimi, ale także ogromna stacja techniczno-postojowa Karolin (na granicy Warszawy i Mor), gdzie na 30-hektarowym terenie znajduje się około 20 hal.

Nie ma oficjalnej daty uruchomienia bemowskiego odcinka dla pasażerów, ale wiceprezydent stolicy Tomasz Mencina wyraził nadzieję, że stanie się to na początku przyszłego roku.

Budowa i zakup taboru kosztowały ponad trzy miliardy złotych, z czego 1,1 miliarda pochodziło z funduszy unijnych.

Odnoga do Ursusa zawisła w SKO

- Na tym nie kończymy. Planujemy wydłużenie tej linii do Ursusa. Trwa przetarg na prace przedprojektowe - zapowiedział wiceprezydent Mencina. A prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk przypomniał, że w przetargu na prace przedprojektowe odnogi do Ursusa zgłosiły się dwie firmy. Obie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Dlaczego wciąż nie podpisano umowy?

- Sprawa zawisła w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Jak to przy zamówieniach publicznych, strony dyskutują między sobą na temat prawidłowości wyliczeń i użytych określeń. Były dwie rozprawy, najbliższa na początku października - wyjaśnił prezes Lejk.

Przebieg linii M2 do Ursusa Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak przypomniał, trwają też prace projektowe pierwsze części trzeciej linii ze Stadionu Narodowego na Gocław. Wykonawca ma na to czas do października 2027 roku. Nie ma jeszcze decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, ale - jak zdradził prezes - w ostatnim czasie sprawa tempa.

Pojawił się też temat dwóch brakujących stacji na pierwszej linii: Plac Konstytucji i Muranów. - Dla dwóch stacji zostały wykonane projekty budowlane. Uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę ważne jest minimum trzy lata - powiedział Lejk. Przypomnijmy: pozwolenie zostało wydane w grudniu 2024 roku, ale decyzja o realizacji inwestycji na razie nie zapadła.